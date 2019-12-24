Директор Бузовой Антон Богославский о вероятных долгах певицы: «У нас этими вопросами занимается бухгалтер»

Недавно возникли слухи о долгах Ольги Бузовой за коммунальные услуги в одной из ее квартир. Ситуацию решил прокомментировать директор певицы Антон Богославскиий, который отметил, что подобными вопросами должен заниматься ее бухгалтер.

Как выяснили журналисты, знаменитость владеет несколькими апартаментами, одни из которых оформлены на ее имя. Несмотря на то, что Бузова снимает жилье в столице, у нее также есть жилплощадь в Петербурге. Артистка там не бывает, в связи с чем регулярно накапливаются долги за коммунальные услуги. Согласно слухам, на текущий момент задолженность телеведущей составляет 10 тысяч рублей и гасить ее она не спешит. Недавно СМИ сообщили, что звезду шоу-бизнеса уже разыскивают приставы. Корреспонденты связались с директором исполнительницы, который высказался о возникших домыслах. Антон Богославский не подтвердил факт судебного иска по долгам Бузовой.

Как сказал представитель, у певицы есть личный бухгалтер, который отвечает за подобные вопросы. Менеджер также отметил, что по меркам артистки 10 тысяч рублей – это копейки, поэтому он не удивлен, что пресса раздула из этого сенсацию. «Ваши коллеги такими словами позорят сами себя», — осудил директор репортеров.

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