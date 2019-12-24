«Злостная неплательщица!»: Арт-директор Бузовой опроверг новость о суде над певицей

Арт-директор Бузовой опроверг новость о суде над певицей. Новость о коммунальном долге в 10 тысяч рублей не подтвердилась.

Утром 24 декабря стала распространяться информация о якобы предстоящем судебном процессе над Ольгой Бузовой, задолжавшей организации «Космосервис» за услуги ЖКХ. Сумма долга в размере 10 тысяч рублей показалась некоторым просто «смешной», другие высказали предположение, что певица столько зарабатывает в минуту, третьи стали дозваниваться концертному директору Антону Богословскому. Последовал ответ, что история вымышленная, но искать источник фейковой информации никто не будет. Представитель певицы с явной усталостью в голосе сообщил, что для выяснения ежедневного вранья в адрес знаменитости необходимо было бы организовать специальный юридический отдел.

Далее он заявил, что Интернет-канал Mash, первым распространивший «новость», позорит себя и своих коллег-журналистов. «Злостная неплательщица!» с сарказмом произнес, заканчивая разговор Богословский.

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