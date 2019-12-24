Остановить Путина

Еще до того, как американский президент Дональд Трамп подписал Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону США, который предусматривает введение санкций против компаний, участвующих в осуществлении проекта «Северный поток-2» — главный трубоукладчик этого «потока», швейцарская компания Allseas, объявила о приостановке работ.

А ведь после утверждения конгрессом США нового оборонного бюджета наблюдатели были уверены, что «Северный поток-2» вряд ли что-то остановит!

Потому что после подписания закона оставалось еще 60 дней, за которые государственный департамент должен был определить список компаний, подпадающих под санкции, и еще 30 дней – время, за которое те должны были свернуть работы. Вопрос, таким образом, стоял очень просто: успеет ли компания Allseas достроить трубопровод.

Но компания не стала даже пытаться. Потому что не хочет излишних осложнений во взаимоотношениях с Соединенными Штатами.

Потому что восприняла решение о введении санкций как однозначный сигнал: Вашингтон не желает окончания проекта «Северный поток-2», и вряд ли будет приветствовать фирмы, приложившие усилия к его завершению.

Это показывает, что Путина не так уж сложно остановить — если, конечно, есть желание принимать действенные меры, а не создавать видимость таких мер.

Однако санкции, которые были введены Западом после аннексии Крыма и российского нападения на Украину, направлены именно на демонстрацию западного негодования, и вводятся так, чтобы не нанести ощутимого вреда экономике западных стран.

С тем, что безопасность может быть важнее обогащения, мало кто согласен. Именно поэтому на Западе никто не воспринимает всерьез опасения Украины, согласно которым с прекращением транзита газа страна может не просто лишиться денег, но и превратиться в театр военных действий.

Среди сторонников достройки газопровода «Северный поток-2» можно увидеть политиков, которых трудно заподозрить в непонимании намерений Путина – например, федерального канцлера Ангелу Меркель. Еврокомиссия осудила введение новых американских санкций.

Осудила прежде всего из-за их действенности, надо полагать.

А в самих США администрация вступила в полемику с конгрессом из-за проекта уже новых, так называемых «санкций из ада» — именно потому, что эти санкции, если их ввести, могут ударить уже по интересам не только российского или европейского, но и американского бизнеса.

Критикам санкционной политики Запада обычно отвечают словами бывшего американского президента Барака Обамы: санкции вводятся не для того, чтобы разрушить российскую экономику, нужно набраться терпения и рассчитывать на их кумулятивный эффект.

Но сторонники такого подхода не учитывают, что меняется не только Россия, но и Запад. И терпения может не хватить не у России, а у Запада.

Именно поэтому в уходящем году российская делегация вернулась в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, хотя причины, по которым на нее были наложены санкции – аннексия Крыма и война на Донбассе — так и не устранены.

Санкции сегодня «притормаживают», а не останавливают Путина. А могли бы остановить — если бы Запад не боялся бить по больным местам российского правителя, по его стратегическим проектам, как это пусть очень поздно, но случилось с «Северным потоком-2».

Если же агрессор не ощущает никакого ощутимого противодействия, если он знает, что решения его оппонентов всегда будут ограничены желанием сохранить прибыль и боязнью его слишком сильно разозлить, то почему бы ему не действовать и дальше в том же духе? Причем отнюдь не только на украинском направлении…

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