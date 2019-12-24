Украина за пять лет заработает на транзите российского газа $15 млрд

Украина за пять лет транзита российского газа получит доход в размере 15 млрд долларов. Как передает «112 Украина», об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Ранее исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Россия может отказаться выполнять договоренности по газовому контракту после того, как Украина отзовет иски против «Газпрома».

20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и Российской Федерации достигли окончательной договоренности относительно газового контракта.

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