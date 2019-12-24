Зеленский назначил главу СБУ в Ровенской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Тимченко начальником управления Службы безопасности Украины в Ровенской области. Соответствующий Указ опубликован на сайте президента 24 декабря.
«Назначить Тимченко Андрея Анатольевича начальником управления Службы безопасности Украины в Ровенской области», – говорится в документе.
Скриншот: president.gov.ua
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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