«Девиантное половое поведение». Горсовет Ровно запретил проведение ЛГБТ-маршей

Городской совет Ровно на заседании 24 декабря запретил проведение ЛГБТ-маршей. Проект решения, инициированный депутатом от фракции «Свобода» Олегом Карпяком, получил поддержку 36 голосов, сообщает «UA: Суспільне».

«Запретить на территории Ровно пропаганду различных видов девиантного полового поведения, в том числе в форме так называемых маршей равенства, прайдов, фестивалей квир-культуры, проходящих в местах массового досуга семей с детьми», – сказано в проекте, который опубликовал сайт «ЧаРівне».

Фото: charivne.info

«UA: Суспільне» отмечает, что в ходе обсуждения текст документа не меняли.

Это решение также запрещает проведение публичных кампаний и мероприятий, которые «составляют угрозу институту семьи как составляющей стратегии национальной безопасности Украины».

Авторы документа сослались на ст. 3 Семейного кодекса Украины, в которой говорится, что семья создается «на основании брака, кровного родства, усыновления, а также на других основаниях, не запрещенных законом и не противоречащих моральным устоям общества».

Как пишет «ЧаРівне», недавно горсовет получил анонимное обращение о намерении провести 1 января в городе марш ЛГБТ-сообщества.

Глава правозащитной организации Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук заявила в Facebook, что решение Ровенского горсовета является прямым нарушением прав и свобод человека.

«Ни одна из этих причин не имеет ни малейшего отношения к любым запланированных мирных мероприятий идея которых – защита прав и свобод человека, в том числе ЛГБТ-сообщества… Ни гомосексуальность, ни трансгендерность не является болезнью или проявлениями «девиантного полового поведения», – подчеркнула она.

Покальчук призвала местных депутатов отменить это решение и «прекратить позорную дискриминацию людей по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности».

Сьогоднішнє рішення Рівненська міська рада про заборону проведення всіх у місті маршів ЛГБТ-спільнот та інших заходів,… Posted by Oksana Pokalchuk — head of Amnesty International Ukraine on Teisipäev, 24. detsember 2019

Ст. 39 Конституции Украины предусматривает, что ограничение реализации права на мирные собрания может устанавливаться судом в соответствии с законом и только в интересах национальной безопасности и общественного порядка – с целью предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения или защиты прав и свобод других людей.

Всего в состав горсовета Ровно входит 42 депутата.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Глава МВД России Владимир Колокольцев поручил уволить сотрудников полиции, которые организовали учения по разгону митинга в одной из школ в Татарстане. Это те самые учения, про которые один из школьников, принявший участие в учениях, рассказал: «Меня очень жестко положили, типа свернули и ткнули лицом в снег. Других кинули через бедро, многих кидали через бедро […]