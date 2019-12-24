«Елка желаний» исполнила мечту 15-летней девочки о встрече с актерами «Чернобыля»

По примеру президента Владимира Путина, который в рамках проекта «Елка желаний» осуществил мечты тяжелобольных людей, с 3 декабря по 29 февраля 2020 года планируется исполнить 2 тыс. желаний детей и пожилых людей, в том числе из малоимущих семей и с ограниченными возможностями здоровья.

15-летняя Алина Королева из Липецка мечтала встретиться с героями любимого сериала «Чернобыль. Зона отчуждения», о чем написала на сайте проекта. Перед Новым годом ее пригласили порисовать в Москве с полюбившимися героями, информирует «Лайф».

Встреча с актерами любимого сериала – Константином Давыдовым, Анваром Халилулаевым, Кристиной Казинской и Валерией Дмитриевой – прошла в одной из столичных художественных студий. Вместе с Алиной они рисовали абстрактные картины, подходящие к тематике сериала. А потом за пиццей с газировкой делились своими впечатлениями от фильма. Алина рассказала о своей жизни в Липецке и о том, что сериал очень понравился не только ей, но и многим одноклассникам.

«Мне всегда с трудом верится в чудо, но, когда видишь реального человека, реальную девочку, которая ни разу не летала на самолёте, ни разу не была в таком большом городе, как Москва… и тут это осуществляют и, как мне показалось, с такой добротой, опекой, вниманием, желанием сделать праздник… это невероятно! Нам сказали, что Алина будет волноваться, но мы сами волновались не меньше – действительно хотелось сделать Алине и её маме хороший, лёгкий, добрый вечер. Надеюсь, у нас получилось. Программа у них потрясающая, и как-то хочется верить, что эта поездка даст им сил», – отметила Кристина Казинская, сыгравшая в сериале Анну Антонову.

Главным новогодним подарком стало взаимное добавление в «друзья» в социальных сетях и, конечно же, совместные фото.

Акция «Елка желаний» – часть Всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной», стартовавшего в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане. Ее цель – воплотить в жизнь новогодние мечты детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и пожилых людей с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

Осенью 2018 года проект вошел в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и приобрел статус всероссийского, а в декабре того же года проект поддержал президент России, исполнив пять заветных желаний детей с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Одной из них стала 17-летняя Регина Парпиева из Нижегородской области. Она мечтала взять интервью у известного политика. Исполнить эту мечту ей помог лично Владимир Путин.

«Очень рада, что в нашей стране есть люди, которым не всё равно. Которые просто сочиняют и воплощают безвозмездное добро! Девочка Алина, с которой мы провели вечер в художественной студии в неформальной обстановке, — большая молодец!» – отметила актриса Валерия Дмитриева (в сериале — Анастасия Мадышева).

Актриса напомнила, что Алина не побоялась и написала письмо на тему «У меня есть мечта…». По ее словам, это смелый поступок, «не каждый откроется, не каждый осмелится».

«Мечтайте, пожалуйста. Спасибо всем причастным, что именно так, неслучайно, но случайно сложился мой день! На одну улыбку в этом мире стало больше. А это дорогого стоит!» – отметила Дмитриева.

Внести свою лепту и помочь больным и людям, оказавшимся в непростой ситуации, может любой желающий, оставив заявку на сайте проекта. Снять записку с желанием с елки и исполнить его можно будет на крупных праздниках по всей стране. До Нового года «Елки желаний» будут установлены в различных государственных организациях и офисах компаний-партнеров проекта.

Накануне политолог Анна Федорова отметила, что Путин, который помог исполнить мечту 10-летнего Андрея, мечтавшему побывать на горнолыжном курорте в Сочи, подает пример другим чиновникам, бизнесменам и вообще всем россиянам.

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