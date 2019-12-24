Мнение: Путин и призывник

Сегодня стало известно, что сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова доставили на архипелаг Новая Земля в Северном Ледовитом океане для прохождения срочной службы. Парень будет служить в 1-ом дивизионе 33-го зенитно-ракетного (в/ч 23662). При этом, в призывной сборный пункт Шаведдинова доставили только вчера. А уже вечером увезли в аэропорт.

К чему такая горячка? Торопились призвать парня в армию, чтобы успеть до начала Коллегии Министерства обороны, в которой принял участие Путин?

Выступая на Коллегии, Путин сказал:

— … анализ состояния Вооружённых Сил показывает их высокую боеготовность. Все виды и рода войск способны выполнить свои задачи по предназначению, гарантировать мир и безопасность России. И это принципиально, исключительно важно, учитывая международную ситуацию, имеющиеся здесь риски…. Среди вопросов государственного, общенационального значения ключевое, определяющее место, безусловно, занимают задачи обеспечения обороноспособности России. Как бы ни развивались события, неизменной должна быть надёжная, гарантированная защита нашей Родины от любых потенциальных военных угроз (отсюда).

Мне решительно не понятно, зачем армии парень, который не хочет служить в армии? Какова будет роль этого призывника в гарантировании «мира и безопасности», тем более в защите «от любых потенциальных военных угроз»? По-моему, такой призывник, получив доступ к оружию, сам становится «потенциальной военной угрозе».

И еще. Можно долго и нудно заниматься улучшением репутации армии, обвешать города и веси плакатами о престижности ратной службы. Но все подобные потуги перечеркивает одна такая спецоперация по переброске активиста на службу на Новой Земле. Разве нет?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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