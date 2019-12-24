Эксперты назвали ТОП-10 самых востребованных внедорожников за 3 млн рублей

Эксперты назвали ТОП-10 самых востребованных внедорожников. Ценник за подобную машину варьируется от 3 до 4 млн рублей.

Первое место заняла Land Cruiser Prado от Toyota со средней стоимостью в 3 777 000 рублей. За текущий год продалось почти 12 тысяч экземпляров. Внедорожник оснащен 2,7- и 4-литровыми моторами мощностью 163 и 249 лошадиных сил, а также 2,8-литровым двигателем на 177 лошадиных сил. На вторую строчку специалисты поместили премиальный Lexus RX, за который желающим придется отдать 3 803 000 миллиона рублей. Тройку лидеров замыкает авто BMW X3, его продажи составили 4866 единиц. Цена за «баварца» немного превышает 3,5 миллиона.

Четвертым в ТОП-10 оказался менее востребован BMW X4, а за ним идет Audi Q5. Шестое место эксперты отдали Volvo XC60, а следующее — Volkswagen Teramont. Дальше идет самая доступная в списке Mazda CX-9, а за ней — Infiniti QX50. Десятым стала модель Land Rover Discovery Sport.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания «Украинская правда», гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине. 12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. […]