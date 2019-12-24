Специалисты рассказали о пользе и вреде живой елки в доме

В преддверии новогодних праздников многие спешат нарядить в квартире елку или сосну. Эксперты в области медицины рассказали о том, какую пользу или вред может принести живое дерево в жилом доме.

Как оказалось, такой неизменный атрибут празднования Нового года и Рождества оказывает влияние на человека. Живая елка позитивно воздействует на здоровье человека, выделяя химические вещества и соединения, которые убивают микробов и бактерии, а также обладают сильным противовоспалительным действием. Аромат, источаемый хвойными, оказывает положительное влияние на нервную систему человека, а также снижает его нервозность и расслабляет.

Содержащиеся в иголках эфирные масла еще и эффективно борются с возбудителями простудных заболеваний. Воздействуя на рецепторы в носу, аромат хвои усиливает выработку в организме гормонов счастья — эндорфинов. При этом даже после окончания всех веселий это растение продолжит приносить пользу, из иголок ели или сосны можно приготовить маски для лица или волос, или противопростудные средства народной медицины.

Однако есть у новогоднего дерева и свои негативные стороны. В первую очередь, стоит быть осторожными рядом с елкой людям с разного рода аллергиями. Даже у людей, не страдающих подобного рода реакциями, могут проявляться болезненные симптомы при нахождении рядом с елью, поскольку хвойные выделяют споры. Также обязательно нужно учитывать, что перед продажей растение может подвергаться обработке различными химическими веществами.

Соблюдая осторожность в обращении с живой елкой в доме, можно уберечься от каких-либо расстройств здоровья и весело провести новогодние праздники.

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