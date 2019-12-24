Мнение: Лера дала течь

24.12.2019, 20:37, Разное

Лера Кудрявцева — самая честная женщина публичного пространства России. Во-первых, она всегда говорила, что не была проституткой — раз. Во-вторых, очень искренне всем рассказывала, что любит СерГея Лазарева, и у них — гетеросексуальная связь.

Ну, и в-третьих, Лера всех всегда уверяла, что грудь у неё — настоящая, которая несмотря на 55 лет от рождения стоит торчком.


Фото: Соцсети

Я бы лично со всем удовольствием поверила и в первое, и во второе, и в третье, но тут грудь Снежаны Леры Кудрявцевой дала течь.

Нет, ну серьёзно, натуральная грудь оказалась не натуральной. Такой подлости и подставы можно было ожидать от СерГея, если бы он оказался не натуралом, но от груди — как возможно такое предательство?!

«Левый имплант порван, протекает лет 5-6 куда только можно было затечь. В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей. Очень агрессивная операция, очень», — рассказала о трагедии Лера.

Что тут можно сказать публичной женщине Лере? Врать надо меньше, а грудь оперировать всё-таки не в России.

Если имплант протекает пять лет, вопрос тут не только к самой операции, к квалификации хирурга, имени клиники, качеству импланту, но и к УЗИстам, которые ежегодно делали медосмотр.

«Я очень надеюсь, вы примите и такую. Будьте здоровы».

Мы тебя, конечно, Лерочка, примем такую. Главное в этой жизни ведь честность, правда? Ждём откровений о саунах и ориентации Лазарева.

Как вы относитесь к Лере Кудрявцевой и её скелетам в шкафу, которых на миллион? Хотите узнать о её тяжком прошлом или верите в то, что она говорит сама?

Источник: Лена Миро



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