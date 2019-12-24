Российская пианистка погибла в Венгрии во время приема душа в отеле

24.12.2019, 20:37, Новости дня

В съемной квартире в Будапеште погибла российская пианистка Элина Валиева – она пошла принимать в душ, когда произошла утечка газа. Тело погибшей пока не выдали России.

«Вчера в Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева. Светлая ей память! Улетела на выходные в Будапешт с молодым человеком. Сняли квартиру на сайте. Пошла принимать душ. В душе случилась утечка газа… Не спасли», – передает слова педагога Юрия Богданова «Башинформ».

Тело Валиевой пока находится в Будапеште, мама и педагог Элины в Москве, они занимаются организацией перевозки тела на родину.

Валиева – уроженка Уфы, выпускница уфимского Среднего специального музыкального колледжа, стипендиат Министерства культуры России, международного благотворительного фонда «Новые имена», фонда «Одаренные дети». Была хорошо известна в музыкальных кругах.

Училась в Московской государственной консерватории им. Чайковского.



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