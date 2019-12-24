Мать Ольги Бузовой высказалась о долгах дочери за коммуналку

Мать Ольги Бузовой Ирина отреагировала на новость о долгах певицы на сумму 10 тыс. рублей за коммуналку. Женщина назвала ситуацию смешной.

«У нас главная новость в стране – неоплаченные 10 тысяч Ольгой Бузовой. Сами журналисты сколько за коммуналку платят? Тысяч пять-семь. И десять тысяч так всех впечатлило! Она вообще на ту квартиру не приезжает, живет в Москве. Я за это отвечаю, но тоже редко у нее бываю. Я позвонила в сервис, в суд они не подавали. По-моему, это какой-то капремонт, за который квитанции я даже не видела. Эти деньги капали, но на меня никто не выходил. У меня на доме висит список жильцов, у которых по 300-400 тыс. долг. И ничего – в прессе никто об этом не пишет», – сообщила мать певицы «Комсомольской правде».

Она добавила, что долг уже погасили. «Закончили мы на позитивной ноте. Решили, что главное – чтобы у всех было здоровье и погода в доме», – добавила Ирина.

Ранее сообщалось, что Бузова задолжала 10 тыс. рублей за коммунальные услуги, судебные приставы возбудили исполнительное производство против нее.

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