Мнение: Кровожадная корона

Обычная корона питается мусором.

Обычно этот мусор человек сам же и вытягивает из другого щипцами.

«Плохо выгляжу сегодня(((» «Ну нет, ты всегда красавица».

Вот и есть чем поживиться короне. Вот она немного и воспряла, даже подросла.

Можно вытянуть добавку. «Перестань… ты меня просто жалеешь((»

Тогда тебе подробно и обстоятельно опишут все твои внешние достоинства.

Если корона прожорлива, а щипцы регулярны, все начинают шарахаться от щипцов и приходится кормить корону из шкатулочки.

Шкатулочка — это место в памяти, где хранится старый мусор. Не сейчас вы вытянули из кого-то свежачок, а открыли шкатулочку и разложили то, что вам сто лет назад говорили или вы раньше придумали. Вы уже сто раз кормили этим оголодавшую корону и вот опять. Потом заботливо сложите обратно и уберете на полочку памяти на черный день.

Шкатулочку можно пополнять. Запоминать все хорошее, где и когда вас высоко оценили, даже если вы это вытянули щипцами. Шкатулке все равно.

Если шкатулка долго ничем не пополняется, содержимое не покрывается глазурью, но регулярно используется, шкатулка постепенно пустеет. Перестает радовать один и тот же мусор. Как фантики и сухие цветочки рассыпаются от времени и от частых прикосновений. Или, например, тот человек, который хвалил, взял и обругал. Прежние комплименты от него сразу пожухнут, если не удастся надеть на него колпачок.

Много других приемов есть у короны, но это все корона простая, а бывает корона — кровожадная.

В разных ресурсах такая корона бывает, но мы будем говорить о кровожадной короне в ресурсе любви.

Такой короне не нужно одобрение и высокие оценки не нужны, этого слишком мало. Ей нужна кровь.

Она хочет видеть, что другой человек страдает от любви и мучается от страсти. Она хочет кровавых жертвоприношений.

Такая корона воображает своего хозяина, а чаще всего — хозяйку, роковой женщиной-вамп, настоящей хищницей.

Если корм для простой короны добывается простыми щипцами, для кровожадной короны необходимы щипцы изуверские.

Нужно заставить человека испугаться потери. В идеале — зарыдать от горя. Хорошо бы — умолять о пощаде.

Кровь его вместе со слезами нужно собрать во флакончик, в которых в Средневековье носили яд, и убрать в шкатулочку.

И доставать из шкатулки в минуты меланхолии и сомнений в себе можно теперь не всякий мусор, а флакончики с кровью, вспоминать, как по тебе рыдали, как тебя умоляли не уходить, и до сих пор, наверное, рыдают иногда, а может быть часто.

Понимаете, как шкатулочка работает? Получать кайф в настоящем от картин прошлого — это уже кормление лярв и корон. Это все было и прошло, хватит это вспоминать и регулярно натирать этим корону. А если через некоторое время разглядывания таких картин они оживают, начинает казаться, что человек до сих пор чувствует к вам то же самое. Хотя он и думать про вас забыл. Именно так шкатулочка умножает мусор и трансформирует. При живом воображении и достаточной жажде почестей можно нафантазировать все что угодно и ощутить себя самым грандиозным.

Обратите внимание вот на какой момент.

Многие до сих пор плохо понимают, откуда корона вообще берется.

Корона — порождение человеческого воображения. Воображение, то есть способность к созданию живых и чувственных образов — эволюционное преимущество человека. Благодаря этому человек способен к творческому мышлению, сложному планированию и внутриличностной работе. Не будь этого, человек оставался бы животным, хотя даже у высших животных есть такая способность на зачаточном уровне.

Воображение — эволюционное преимущество, а корона — злокачественное перерождение этого. Корона позволяет питать амбиции безо всякой работы, просто воображая высокие результаты.

Представление для человеческого мозга заменяет наблюдени, включая те же самые переживания. Не важно, видите вы это или представляете, ваша психика работает примерно так же, ощущения похожи. Переживаете вы реальный успех или вспоминаете прошлый или воображаете несуществующий, процессы в психике очень похожи. Если вы не привыкли носить корону, то при попытке вспомнить и вновь пережить и особенно вообразить вмешивается противный голос цензора и не дает вам наслаждаться. Если вы привыкли корону носить и умеете ее кормить, вы вырубаете такого цензора одним ударом, чтобы не ломал кайф. После этого вы можете наслаждаться воспоминаниями о своем величии и даже просто придумывать его. Ваши ощущения так похожи на те, которые бывают при настоящих переживаниях, что вскоре вы уже не сомневаетесь в том, что все именно так, как вы придумали. Или почти так, но можно не придираться к отличиям.

Вот это — корона. Она как сатанинский скульптор берет две самые полезные функции человека — живое воображение и социальные амбиции, замешивает с эгоцентризмом и лепит сооружение, превращающее вас из человека в рапана в закрытой ракушке иллюзий. Если творец человека — Бог, то кем является корона? Тем самым Врагом, который встретив Еву, сказал ей: «Вы можете быть как боги».

«Как боги» — это и есть корона. У нее всегда есть «как» — подобие в иллюзиях, и всегда есть грандиозный пример, кем себя можно вообразить.

Чтобы снять корону и избавиться от главного врага, нужны всего две вещи. Отказ от грандиозности, то есть скромность. И отказ от всего мнимого и иллюзорного, приносящего бесплатный кайф. Удовольствие — только за реальную работу, и то умеренное, чтобы не расслабляться.

Вот в таком рабочем, аскетичном, подвижном состоянии духа человек сохраняет максимум своих возможностей. Это самое продуктивное, творческое и нормальное состояние человека.

Захотелось почивать на лаврах? Надоело трудиться и хочется бесплатных удовольствий? К вашим услугам корона. Она всегда где-то рядом, как черт.

В отличие от простой короны, которая ест подножный корм, кровожадная корона — это взбесившийся демон, который просит крови.

Человек в такой короне делает все, чтобы заставить другого страдать. Страдания часто выдумываются или преувеличиваются, но часто такая корона действительно побуждает делать другому больно.

Страдает другой не от любви, а от изуверских щипцов, но кровожадная корона выдумывает муки от любви к ней.

Например, измена. Измена способна причинить боль даже тому, кто совсем не влюблен. Вас предали, во всяком случае подвели и подставили, опустили или опозорили перед кем-то и вам неприятно. Вы обижены или чувствуете досаду, а человек в кровожадной короне воображает, как вы страдаете по нему в этот момент, как мечтаете о нем и обожаете его. У вас наоборот — отвращение и сожаление, что вы с ним связались. Вы страдаете, но совсем не от того, что себе придумал он. А его кровожадная корона упивается вашей кровью. Еще и преувеличивает количество этой крови в сто раз. У вас капля боли, а он пирует в ванной крови как Дракула. Вы уже плюнули и забыли, а он все еще вспоминает, как изменил и заставил вас беситься и ревновать. И питает этим иллюзию своей грандиозности.

Вот простой пример кровожадной короны. Удовольствие от чужой ревности — это самое оно. И если вы ловили себя на подобных эмоциях, значит у вашей короны есть кровожадные вкусы. Если вы любите совсем маленькую, легкую ревность, а большую нет, значит кровожадные вкусы у вашей короны есть, но умеренные. Если же вам нравится, когда вас бешено ревнуют и сходят от ревности с ума, значит ваша корона по-настоящему кровожадна.

Другой пример кровожадности — месть, в частности — месть разрывом.

Если мысли о том, как вы лишите человека себя, он будет скучать и страдать, бегать за вами и сожалеть о разрыве, доставляют вам наслаждение, значит ваша корона кровожадна.

Вчера в письмах (раз и два) мы видели пример такой кровожадности. С самого начала отношений носительницы такой короны предвкушают, как они порвут отношения и доставят человеку боль. Они готовы вкладываться в начале, быть щедрыми и инициативными, много хвалить человека, чтобы привязать его побыстрей, а потом его бросают и упиваются кровью, воображаемой в основном, поскольку чаще всего человек не так уж страдает, а если и страдает, то от недоумения, почему его бросили так внезапно и без причин. Но кровожадная корона представляет муки от любви и питает свою грандиозность.

Чаще всего через некоторое время ей хочется вернуться обратно и проиграть то же самое еще раз. Нередко в этот момент хозяйка короны попадает в ловушку, цепляется за корону и долго болтается на ветру у закрытых дверей. В следующий раз она старается быть осторожней, не возвращаться на место преступления и довольствоваться тем, что удалось откусить и утащить сразу.

Белладонны любят заниматься такими вещами. В отличие от классических рапунцелей для белладонн очень большое значение имеет сексуальная страсть. Рапунцель тоже может иметь огромную корону, если она — рапан. Но рапунцели чаще всего кормят свою корону другими вещами. Комплиментами и реверансами как на балу. Это и вытягивают щипцами. Обычной рапунцели сложно представить, как можно кормить корону сообщением от любовника в стиле: «Ненавижусукаубью!» Рапунцели это кажется оскорблением и пугает. А настоящая белладонна способна извлечь из такого кайф вопреки испугу и подрастить самооценку, то есть корону.

Не все белладонны имеют кровожадную корону, но многие, особенно белладонны-рапаны. И щипцы у них соответственно изуверские.

Такие изуверские, что часто ранят их собственные руки. Собственная кровь часто стекает по ногам белладонн, причем не придуманная, а настоящая, но они как фанатичные аддикты не обращают на это внимания в жажде чужой крови.

Отведав крови и не проблевавшись после этого, а поймав кайф и накормив корону, можно сделать ее кровожадной. Все-таки сильные эмоции имеют больше энергетической ценности, а при кормлении короны расчет калорий обратный. Чем выше расход энергии другим человеком, тем выше калорийность корма для вашей короны.

Чем больше корона, тем она прожорливей. Вот почему невозможно избавиться от жадной короны, если не снизить зависимость от ресурса.

Представьте себе обычную белладонну, рапана или даже рыбу иногда.

За весь ее круг ресурсов работает ресурс любви, полностью слитый с раскормленным аддикцией ресурсом секса, то есть любовь для белладонны = сексуальная страсть и безумное влечение. Имидж важен, но целиком служит ресурсу секса-любви. Дружба важна, но целиком посвящена обслуживанию того же ресурса, секса-любви. Подруги нужны для обсуждения любви, друзья — для флирта. Больше в жизни белладонны нет ничего по-настоящему вкусного. Работа? Только ради денег. Надо высидеть и продержаться несколько часов, чтобы потом быть свободной для любви. Семья? Из родителей нужно тянуть деньги на имидж, то есть на секс-любовь. И из мужа, если он успел завестись ненароком. Искусство? Искусство важно для жизни белладонны, она черпает в нем вдохновение для своей сексуальности и своего стиля. Кино про любовь смотрит и выставки картин, если те чувственные. Музыку слушает, лирическую.

Весь круг ресурсов работает на секс-любовь, а там — огромная кровожадная корона, которой нужны постоянные кровавые жертвы.

Поэтому главным способом борьбы с такой короной, если это ваша корона или вашей жены, является строгая диета при одновременном подключении других ресурсов.

Нужно стереть с себя боевую раскраску и сойти с тропы войны, перестать коллекционировать скальпы и воображаемые оторванные яйца, начать заниматься честным трудом: учиться, работать, наводить порядок в доме, помогать родителям. Если вы — муж, бесящуюся с жиру жену надо уговорить или вынудить учиться и нормально работать. Особенно если она бездельничает дома, но и если прозябает в скучном офисе тоже. Не слушайте разговоры о том, что она слаба и устала, если у нее мало энергии на нормальные дела, но очень много жажды удовольствий. Много жажды — значит не слаба.

Пока все амбиции связаны с любовью, а не с работой и творчеством, кровожадная корона не даст покою. Она будет заставлять искать новых жертв и мучить старых.

Мучение жертв нередко целиком происходит в воображении. То есть некоторые белладонны-рапаны вообще не выглядывают в реал. Они так и живут в картинах воображаемых мужских мук, не имея в реальности живого парня. А если и есть, то совсем не такой, как она себе представляет.

Допустим, вы пишете такой белладонне в тиндер в ответ на ее же лайк, который она милостиво поставила многим, всем давая шансик.

— Привет! Давай познакомимся?

— Попробуй.

Или просто:

— Привет.

Она дает вам понять, что шага с ее стороны не будет, но она согласна выслушать вас, недолго.

Вы пытаетесь спросить, чем она занята по жизни и как любит проводить свободное время. И на вас сразу же ставится крест. Потому что вы приняли ее за какую-то дешевку, которая будет херу-с-горы подробно отчитываться о том, кто она и что. Вы взбесили ее с первой фразы. Она ответит вам грубо или молча удалит. И это она тоже кинет в свою шкатулку как подтверждение того, что она выше других девушек, разговаривающих с подобными типами. Подкормит этим свою корону, а если корона кровожадна, представит ваше огорчение или злость.

Никогда не спрашивайте ни о чем сразу белладонн и рапунцелей. Не вытягивайте их шаги навстречу себе. Расскажите что-нибудь сами, лучше веселое, без Выскочки и без Училки, а то опять выбесите ее, она почувствует, что у вас мало уважения к ней, и будет вынуждена поставить вас на место. Она ведь не на помойке себя нашла, а если ее корона давно не пролезает в дверь, она никуда не выходит из дома, так и сидит в своей башне. У нее есть какой-то бывший или несколько, которые сумели влезть к ней в башню когда-то или вытащить ее за косу, вот за ними она следит по страничкам, а вы для нее — гном, пока она смотрит на вас сверху. Так соблюдайте субординацию. Рассказывайте что-то и, если она захочет это прокомментировать, а не просто молча выслушать или кратко огрызнуться, значит у вас получилось втянуть ее в диалог. Развивайте диалог дальше, вы уже немножко подросли от статуса просто-гнома. Ваша ОЗ имеет значение тоже, но вряд ли ваша ОЗ зримо больше ее, иначе бы у вас не было мотива карабкаться на ее башню.

То есть белладонны устроены примерно так же как рапунцели, особенно на этапе знакомства. А вот потом вы заметите разницу, когда выяснится, что ваша девушка любит жесткий или «неистовый» секс и жить не может без провокаций в вас ревности, а еще ее бесит, если вы спокойны рядом с ней и особенно поодаль от нее, если заняты своими делами. Не отвечаете на ее сообщение сразу? Она заведет разговор о расставании. Вытрепав вам нервы, согласится, что расставаться пока не стоит. Вот типичная белла, в хорошие моменты бывающая донной.

Потом расскажу несколько тактик поведения с такими белладоннами. И хищную тактику расскажу (как хищники привязывают белладонн за такую корону, иногда в течение несколько дней), и рыбацкую (как избавить любимую женщину от кровожадной короны), и попроще тактику (как обойти такую корону у партнерши, как минимизировать ее вред для себя).

А пока предлагаю кидать в комментарии примеры диалогов с рапунцелями и белладоннами. А то я открыла картинки на тему «диалоги с девушками» и поняла, что выбор слишком огромен, чтобы я могла выбрать несколько примеров. Выбирайте сами. Только пишите, где рапунцель, где белладонна, а где может быть и та, и та. И почему.

Источник: Эволюция

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