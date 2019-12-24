АвтоВАЗ прекратил выпускать пикап ВАЗ-2329

24.12.2019, 20:30, Разное

ВАЗ-2329 создавался на базе внедорожника «Нива» и собирался с 1995 года. Теперь стало известно, что АвтоВАЗ прекратил выпускать знаменитый пикап.
С момента первой презентации технические характеристики автомобиля почти не изменились. Тем не менее, востребованность пикапа начала снижаться, что и стало причиной остановки производства. С конвейера усовершенствованная машина от АвтоВАЗа сошла еще в прошлом году, но представители только сейчас убрали все данные о модели с официального портала. Это связано с полной распродажей всех авто. Транспортное средство обладает полуторной кабиной и цельноштампованной с несущим кузовом. Оно также отличается практичностью и высокой проходимостью.

Сейчас автолюбители могут купить модернизированный ВАЗ-2329. Пикап после капитального ремонта и имеет более мощную силовую установку на 83 лошадиных силы. Его стоимость составляет 650 тысяч рублей. При этом владелец получит 6 месяцев гарантии от компании «Супер-Авто». Сотрудники АвтоВАЗа пока никак не прокомментировали завершение выпуска внедорожников.



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