«Они обе прекрасные»: Тигран Кеосаян рассказал, кто готовит лучше — Хмельницкая или Симоньян

24.12.2019, 20:30, Разное

Известный режиссер Тигран Кеосаян стал гостем ток-шоу «Судьба человека», посетив студию Бориса Корчевникова с двумя супругами – Аленой Хмельницкой и нынешней возлюбленной Маргаритой Симоньян. На вопрос об их кулинарных способностях он ответил, что ему очень повезло с женами.
В целом, по жизни его окружали мудрые представительницы прекрасного пола. В браке с Аленой Хмельницкой кинодеятель прожил чуть более 20 лет, и этот период он считает незабываемым. У пары появилось двое дочерей, и в целом, даже после расставания они остались друзьями. Вторая супруга режиссера – главный редактор RT Маргарита Симоньян, с которой они тоже живут в гармонии. Примечательно, что артист появился в студии вместе с обоими избранницами.

Бывшая и нынешняя являются подругами, что не может не радовать Кеосаяна. В заключении он пояснил о кулинарных способностях Хмельницкой и Симоньян, отметив, что они обе прекрасно и вкусно готовят. Поэтому выбор между кем-то из них в этом плане будет крайне сложным, подытожил кинодеятель.



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