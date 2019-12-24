Судья КСУ Николай Мельник подал в отставку – СМИ

Судья Конституционного Суда Украины Николай Мельник 24 декабря подал в отставку. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на источник в КСУ.
Его заявление об увольнении по собственному желанию было удовлетворено на специальном пленарном заседании КСУ.
Мельник был назначен судьей Конституционного суда в марта 2014 по квоте Верховной Рады Украины.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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