Судья КСУ Николай Мельник подал в отставку – СМИ

Судья Конституционного Суда Украины Николай Мельник 24 декабря подал в отставку. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на источник в КСУ.

Его заявление об увольнении по собственному желанию было удовлетворено на специальном пленарном заседании КСУ.

Мельник был назначен судьей Конституционного суда в марта 2014 по квоте Верховной Рады Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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