Глава Львовской ОГА заявил, что возвращается к адвокатской практике

Глава Львовской областной государственной администрации Маркиан Мальский, об увольнении которого 24 декабря объявил президент Украины Владимир Зеленский, возвращается к адвокатской практике, научной и дипломатической деятельности. Об этом он сообщил в Facebook.

«После активной государственной жизни в должности председателя ЛОГА возвращаюсь к адвокатской практике, научной и дипломатической деятельности. С командой профессионалов в Киеве и Львове, с которыми мы успели сработаться, неохотно расставаться… Однако душа моя по-настоящему лежит к другому, да и удалось реализовать немало задуманного и дать старт многим новым процессам, которые верю, уже скоро реализуются», – написал Мальский.

По его словам, за время пребывания в должности пришлось столкнуться с многими испытаниями. В частности, это:

гибель восьми человек в Дрогобыче при разрушении дома и многочисленные потерпевшие, которые остались без крыши над головой;

частые отключения электроснабжения на шахтах и необходимость погашения задолженности по выплате заработной платы;

конфликт с углем в Сосновке;

падение самолета с пятью жертвами;

несвоевременный запуск ТЭЦ в Новом Роздоле и Новояворовске;

уничтожение 100 тыс. свиней вследствие заболевания африканской чумой.

«Большинство этих проблем удалось урегулировать, а те, что в процессе, уже доводятся до конца», – подчеркнул Мальский.

Среди достижений глава Львовской ОГА называл превышение результатов выполнения бюджетных программ по сравнению с прошлым годом.

«Хотя на середину года состояние выполнения было очень низким – всего 25%. После пересмотра части программ, которые не начинали даже выполняться, удалось перераспределить средства на перспективные направления и добиться их выполнения. Бюджетное выполнение возросло на 20%, и Львовская область заняла четвертое место в Украине по этому показателю. В это же время дефицит оплаты труда работникам бюджетной сферы уменьшен на 44% и выплачено 157 млн грн. Дорожные работы выполнены на 99% от запланированного», – рассказал он.

Среди других наработок Мальский называл работу по реализации его инициативы о электронной очереди на границе. По его словам, IТ-специалисты уже на полпути к реализации, и вскоре система заработает. Также будет разрабатываться инициатива «электронной соцзащиты» и электронного транспортного билета.

Дорогі друзі, після активного державницького життя на посаді голови ЛОДА повертаюся до адвокатської практики, наукової… Posted by Markiyan Malskyy on Teisipäev, 24. detsember 2019

24 декабря Зеленский заявил об увольнении Мальского из-за отсутствия результатов. Указа об увольнении на сайте президента пока нет.

Мальский был назначен главой Львовской ОГА 5 июля.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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