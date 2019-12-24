Специалист назвал причины привлекательности рубля для иностранных инвесторов

Специалист высказался о ситуации с курсом рубля. Он назвал причины, по которым валюта кажется привлекательной иностранным инвесторам.

Эльвира Набиуллина, являющаяся председателем Центробанка, 5 лет назад решила проверить рубль на прочность. Известно, что значительные колебания курса национальной валюты негативно влияли на экономику страны, но это было необходимо для преодоления вероятного долгосрочного кризиса. Сейчас курс стабилен, благодаря чему появилась возможность вкладывать средства в отечественную экономику иностранным инвесторам. Агенство «Блумберг» провело опрос, результаты которого показали, что в следующем году рубль может стать одной из самых востребованных валют на мировом рынке. Теперь инвесторов беспокоит вопрос потенциального начала войны между Поднебесной и Штатов из-за отказа стран отдавать рыночную прибыль конкуренту. Корреспондентам удалось обсудить этот вопрос с экономистом Никитой Масленниковым. Он отметил, что курс рубля зависит не только от новостных поводов, но и от экспортного профиля РФ. Более того, влияние оказывают «горячие деньги».

Стоит помнить о том, что в отечественной экономике есть мелкие отрицательные моменты, которые в принципе не играют заметной роли для привлекательности со стороны зарубежных инвесторов. Об этом сообщает «Слово и Дело».

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