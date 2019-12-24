Промоутер посоветовал бойцу ММА бросить спорт после избиения хулиганами в Москве

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что избитому хулиганами в Москве бойцу смешанных единоборств Дмитрию Кузнецову нужно выбирать другую профессию.
«Он планировал 28 декабря выступать у нас на турнире. А про это мы ничего не слышали – ни от него, ни от команды его. Ну, если на него толпой напали и избили, что ему делать вообще у нас на турнире? Пусть другую профессию себе выбирает тогда», – передает его слова РБК.
Кузнецов в понедельник рассказал «Пятому каналу» о своем избиении. По его словам, он пострадал в результате конфликта с хулиганами в одном из дворов московского района Бибирево, получив два рассечения. В полицию Кузнецов обращаться не стал.
Также в Сети появилась видеозапись, на которой видно, как Кузнецов достает из багажника холст. Мимо него в этот момент проходят трое мужчин, один из которых толкает его. Боец ММА нанес прохожему удар, однако двое других накинулись на Кузнецова и стали избивать ногами.
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— Drafts 2.0 (@drafts_2) December 24, 2019
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