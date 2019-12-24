Мать Ольги Бузовой опровергла слухи СМИ о долгах певицы

Недавно СМИ рассказали о многотысячных долгах Ольги Бузовой за квартиру во Фрунзенском районе Петербурга. Вот только мать певицы опровергла эти слухи.

Управляющая организации «Космосервис» требовала у знаменитости выплатить задолженность, однако она игнорировала эти сообщения. В связи с этим коммунальщики подали в суд на Ольгу Бузову и выиграли дело. Как писали СМИ, теперь артистку разыскивают судебные приставы. Мать телеведущей Ирина в разговоре с журналистами заявила, что ничего не знает о долгах звездной дочери. Как сказала родственница, ей бы лично позвонили в случае подобной ситуации. «Никаких долгов мы не держим», — отметила родительница.

Ранее экс-супруг Бузовой пояснил подписчикам в Instagram, что собирается ездить на метро. Как сказал Дмитрий Тарасов, на такой шаг его вынудили столичные пробки, вот только фолловеры узнали о финансовых проблемах кумира. Недавно он попросил снизить выплату алиментов на содержание дочери от первого союза, о чем сообщают Народные Новости России.

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Последнее: Недавно СМИ рассказали о многотысячных долгах Ольги Бузовой за квартиру во Фрунзенском районе Петербурга. Вот только мать певицы опровергла эти слухи. Управляющая организации «Космосервис» требовала у знаменитости выплатить задолженность, однако она игнорировала эти сообщения. В связи с этим коммунальщики подали в суд на Ольгу Бузову и выиграли дело. Как писали СМИ, теперь артистку разыскивают судебные […]