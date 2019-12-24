Госпитализированная Галина Волчек попросила привести к ней «внучат» Лизу и Гарри Галкиных

Госпитализированная в тяжёлом состоянии актриса и театральный режиссёр Галина Волчек попросила привести к ней в палату «внучат» – таковыми она назвала детей Аллы Пугачёвой и Максима Галкина. Худрук столичного театра «Современник» очень любит Гарри и Лизу, и Примадонна нередко публиковала в соцсетях их совместные фотоснимки, сопровождая надписью «С любимой бабушкой Галей».

Двойняшки звёздных супругов в действительности так и называют Галину Волчек, а их родная бабушка, Зинаида Архиповна Одегова, умерла 33 года назад. Пока не известно, навестили ли «внучата» худрука столичного театра «Современник» в медицинском учреждении или только собираются. Но если даже и нет, то их знаменитая мама Алла Пугачёва непременно проведает режиссёра, ведь она всегда участвует в жизни своих друзей, попавших в трудную ситуацию, и делает для них всё, что в её силах.

По последней на данный момент информации, врачам удалось стабилизировать состояние госпитализированной актрисы.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Недавно СМИ рассказали о многотысячных долгах Ольги Бузовой за квартиру во Фрунзенском районе Петербурга. Вот только мать певицы опровергла эти слухи. Управляющая организации «Космосервис» требовала у знаменитости выплатить задолженность, однако она игнорировала эти сообщения. В связи с этим коммунальщики подали в суд на Ольгу Бузову и выиграли дело. Как писали СМИ, теперь артистку разыскивают судебные […]