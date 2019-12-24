Максим Галкин появился перед Собчак в нетрезвом виде: «Она совершенно обалдела»

Максим Галкин дал честное интервью журналистам Youtube-проекта «А поговорить…». Телеведущий рассказал, как однажды в нетрезвом виде его увидела Ксения Собчак, от чего она «обалдела».

Как сказал супруг Пугачевой, в юности от всегда держал под контролем количество выпитого спиртного, благодаря чему родители видели его трезвым. Максим Галкин довольно редко может позволить себе употребить алкоголь, хотя при желании способен выпить бутылку за вечер, все зависит от компании. «В юности я в стельку не напивался», — поделился шоумен. Он отметил, что даже в очень нетрезвом состоянии его мозг функционирует нормально и контролирует движения.

По словам Галкина, выпитое никак не влияет на его мышление или способность быстро соображать. Муж Аллы Борисовны честно сказал, что однажды его нетрезвым видела Собчак. Они вместе вели какое-то торжество, а накануне комик много выпивал с приятелем. «Она совершенно обалдела», — заявил артист и добавил, что курить не пробовал.

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