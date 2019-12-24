Мнение: Анализ Центрально-Азиатского региона

Небольшой аналитический материал от одного из читателей "Рупора Тоталитарной Пропаганды".

Анализ Центрально-Азиатского региона.

В связи с резкой дестабилизацией внутриполитической обстановки в Республике Кыргызстан и недавним арестом бывшего президента целесообразно провести геополитический анализ Центрально-Азиатского макрорегиона (далее — ЦАР, ЦА) и Афганистана, как граничащей с ним страны и имеющей роль деструктивного фактора в данном сегмента геопространства.

Итак, в настоящее время с лагом на следующее два года становится вероятным дестабилизация Центральной Азии, т.н. "центрально-азиатская весна" с уклоном на исламизм и местную специфику, выраженную в борьбе кланов за ресурсы (характеризует состояние местных политических систем термин трайболизм). В итоге, Киргизия может вступить в фазу гражданского конфликта по линии "Север-Юг", так как одна из главных черт данной страны в наличии двух антагонистических кланов. Но это все вышеописанное согласно методике стратегического анализа относится к т.н. "внутренней среде". А что касается "внешней среды", то это борьба за влияние за контроль над данной страной между следующими акторами: в первом эшелоне это США, КНР, Россия, во втором Турция, Иран, Индия.

Остальные страны имеют гораздо меньшее влияние на процессы происходящие в Киргизии и регионе в частности. Та же ФРГ, Франция, Великобритания имеющие базы в томже Таджикистане ввиду системного кризиса в Европейском Союзе выраженном выходом из него Великобритании, миграционным фактором, внутриполитической борьбой в ФРГ, усилением "правых" партий на континенте, конфликтом с США в сфере торговли и вопроа вокруг ядерной сделки Ирана, резко уменьшили свое геополитическое влияние в ЦАР. стремление президента Киргизии проводить т.н. многовекторную политику привела лишь к обострению борьбы внерегиональных игроков на пространстве государства и "площадки" в целом. Главный вопрос: кто будет контролировать этот макрорегион, а следовательно месторождения нефти и главное, газа и маршруты транспортировки: на север (через Россию в ЕС), на восток в КНР (мешает нестабильность в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе, СУАР), на юг (проект ТАПИ: Туркмения-Афганистан-Пакистан-Индия, в настоящее время имеет самый низкий порог для осуществления учитывая хаотизированный Афганистан, сложные индо-пакистанские отношения), на запад (через Каспий/через Иран маловероятно из-за последнего обострения вокруг т.н. иранской ядерной программы/, далее через Азербайджан и Грузию, в обход Армении и по территории Турции газовый маршрут выйдет на Балканы. Значит, в Европу).

А теперь затронем кратко ситуацию в других странах.

Таджикистан. Стремление нынешнего президента страны произвести т.н. "трансферт власти" в виде передаче власти сыну может привести к осложнению обстановки и даже вооруженному конфликту, что имело место в 1990-е годы. А учитывая предыдущие два года, когда президентом фактически были аннулированы договоренности с оппозицией, выраженной преимущественно в передаче представителям Горно-Бадахшанской автономной области мест в правительстве и "силовых" ведомствах, то становится возможным вариант начала новой гражданской войны.

Казахстан. Внутриполитическая обстановка имеет относительно стабильный характер, учитывая фактически сохранение власти за кланом Н.Назарбаева, но при сочетании различных факторов и данное государство может пойти по дестабилизационному сценарию. Например, при начале внутренних вооруженных конфликтов в Киргизии, Таджикистане, либо вторжением банд исламистских формирований с севера Афганистана в Туркмению, армия которой является самой слабой по выучке, оснащению, да и малочисленна.

Необходимо также акцентировать внимание на нерешенности вопроса границ между государствами региона и проблемой этносов. Ведь эти страны строят государственную модель на платформе этнократии, а следовательно наличие крупных сегментов граждан государства являющихся представителями этноса соседней страны фактически ущемляются. Например, в Узбекистане большая часть граждан этой страны, являющихся киргизами по национальности, что эпизодически приводит к национальным конфликтам и обострению на межгосударственном уровне.

Особым дестабилизирующим фактором является наркотрафик и борьба за контроль над ним.

К вышеприведенным фактам стоит добавить непростую ситуацию в Афганистане, нерешенным вопросом с выводом НАТОвского контингента, усилением "ИГИЛ" (организация, запрещенная в России), а также фактическое взятие под контроль более половины территории страны со стороны "Талибана" (организация, запрещенная в России) и возможностью вторжения банд исламистов в страны ЦАР. Следовательно, учитывая договор о ОДКБ и национальные интересы Россия будет вынуждена при дестабилизации ситуации в макрорегионе усилить группировку войск и при худшем сценарии развития ситуации может быть вовлечена в конфликты и антитеррористические операции. Ведь не стоит забывать, что ЦАР — это "ворота" в российское Поволжье, южный Урал и юг Западной Сибири.

Сергей Субботин

Источник: Colonel Cassad

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