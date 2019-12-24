Флагман Huawei Mate 40 Pro впервые показан на рендере целиком

Пользователям стали доступны изображения нового неанонсированного смартфона Huawei Mate 40 Pro.

Пока специалисты прогнозируют, что официальная информация о готовящейся линейке флагманских смартфонов будет озвучена лишь к лету будущего года. Однако на снимках уже удалось рассмотреть ориентировочный внешний вид аппаратов. Кроме того, некоторые специалисты прогнозируют, что финальный дизайн Huawei Mate 40 Pro будет таким, каким уже показан смартфон.

Напомним, новинка сможет похвастаться продвинутой сдвоенной фронтальной камерой, а также квадромодулем 3D ToF, который расположится на тыльной стороне аппарата. Остальные характеристики пока удерживаются в тайне от публики.

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Последнее: Пользователям стали доступны изображения нового неанонсированного смартфона Huawei Mate 40 Pro. Пока специалисты прогнозируют, что официальная информация о готовящейся линейке флагманских смартфонов будет озвучена лишь к лету будущего года. Однако на снимках уже удалось рассмотреть ориентировочный внешний вид аппаратов. Кроме того, некоторые специалисты прогнозируют, что финальный дизайн Huawei Mate 40 Pro будет таким, каким уже […]