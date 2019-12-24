Максим Галкин о своей сексуальной ориентации, отношениях с Аллой Пугачевой, суррогатном материнстве и детях

Максим Галкин не только дал откровенное интервью журналистке Ирине Шихман, но и провел для нее экскурсию по их с Аллой Пугачевой семейному замку в деревне Грязь, а также взял с собой в гастрольный тур по стране. Публикуем самые интересные цитаты.

Так, Галкин объяснил Шихман, что не считает суррогатное материнство чем-то противоестественным:

Я считаю, это свободный выбор каждого. Для этого человека создаются самые комфортные условия из возможных. С суррогатной матерью мы не были знакомы лично. Она тоже не знала, для кого вынашивает детей. Полная анонимность. Нам повезло, это был очень ответственный человек. У меня нет никаких внутренних этических противоречий. Как мы выбирали суррогатную мать? Этого человека нам помогали найти специалисты. Это и анкеты, и собеседования, и видео. Он тебя не видит, но знает, что разговор с ним записывается на видео. А ты его смотришь, знаешь его биографию, в каких условиях живет. В этом нет никакой неправды или скрытого чего-то. Человек открыто говорит про себя, дает свои данные. В любом случае это работа, зарабатывание денег, в первую очередь.

И сказал, что восхищается Аллой как матерью:

Она безумно ответственная мать. Она готовилась, что будет детям бабушкой, но в результате смогла стать матерью. На мой взгляд, стала лучшей матерью из возможных.

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми, Ирина Шихман

Ведущая решила уточнить, когда у Галкина возникли отцовские чувства, если детей вынашивала суррогатная мать:

Отцовское чувство возникает, когда человек взрослый. Когда ребята молодые, муж и жена… Мы знаем по свидетельству многих отцов в 20 или 25 лет — это неосознанное отцовство. У меня появились дети в 37 лет, это самое оно. Я сразу моментально сошел с ума по этим детям. Не связано никак — ходит рядом беременная или нет. Это только осознанное чувство.

Также Галкин рассказал, как они в семье решили вопрос с разницей в возрасте (напомним, Максиму Галкину сейчас 43 года, а Алле Пугачевой — 70 лет):

У меня маленькие дети, и я перед ними чувствую большую ответственность! На мне особая ответственность… Наша с Аллой разница в возрасте налагает на меня двойную ответственность. И мы это проговариваем. Как-то она сказала мне такую вещь: «Я могу с тобой спокойно стареть?». Я ей ответил — да… Многим вещам, при том, что я вроде соображаю хорошо, я научился от нее. Как правильно мы должны вести себя при детях, как говорить, что давать. Я гораздо более вспыльчивый, чем Алла, хотя так и не скажешь, и менее выдержанный. И если бы не она, я бы пару раз уже прикрикнул на детей. Они не знают, что такое повышенный голос, не знают, что такое ссоры, не слышали, чтобы при них кто-то выяснял отношения в доме. Поэтому они такие веселые и счастливые.

Лиза Галкина Гарри Галкин

О прошлогоднем флешмобе «Новый год без Галкина и Пугачевой», когда в сети призывали не приглашать их на новогодние огоньки и праздничные телешоу:

Это была искусственная история. Это была кампания о травле Константина Львовича, для которой выбрали самые громкие имена. Дело в том, что к тому моменту Аллы давно не было в эфире, да и я не появлялся. И благодаря денежным вливаниям эта история выходила в топы новостей. То же самое было с историей про встречу на перроне — это делают для поднятия трафика. Я даже знаю, кто это делал, но не буду говорить.

Максим Галкин также прокомментировал слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации:

Такого рода слухи сопровождают меня периодически всю мою жизнь. Может, это из-за интонации голоса, из-за интеллигентности, я ничем в своей жизни это не подтверждал. Я понимаю, если бы я когда-то ходил с парнем или чем-то таким занимался. Тогда бы, конечно, никто свечку не держал, но для кого-то это стало бы очевидным… В университете был парень, который говорил об этом. Когда началась актерская история, то в 1998-м я ехал в купе с одним пародистом, который не скрывал свою ориентацию. А в соседнем купе ехал другой пародист, и он из этого факта, что мы ехали вместе, раздул этот слух. И он до сих пор работает, и до сих пор временами говорит об этом. То есть это пошло от него одного… Задорнов так однажды сказал про меня и Дроботенко ради красного словца и цитаты в СМИ, но потом попросил прощения. Мне пофигу, зачем на такое реагировать.

И также раскрыл другую ориентацию — политическую:

Я абсолютный демократ. Я всю жизнь голосовал за демократов, когда это было непопулярно. За Гайдара голосовал, например.

Шоумен с многолетним стажем признался, что его до сих не покидает страх сцены, но при этом он получает от нее колоссальное удовольствие:

У меня всегда есть ощущение, что ты поднимаешься к публике, а не опускаешься. Зритель всегда сложнее тебя — я всегда воспринимал зрителя как некую сумму интеллектов, они смачно умнее тебя. Я себя ощущаю не литературой, не классиком, я себя ощущаю шоуменом, я честен, я никогда не делал то, что мне не нравится. Артист в этом купается — это все история про то, что «Смотрите, как я еле могу!» Я получаю огромное удовольствие от того, что делаю, но считаю, что самое смешное относиться к этому, как к чему-то вечному. Вообще артисты, которые относятся к себе, как к какой-то константе, быстро заканчивают. Я такое временное правительство.

Ирина Шихман и Максим Галкин

Осенью по сети разошлось видео с выступления Галкина в Новосибирске. Зрители из зала сняли некоторые фрагменты его стендапа. В частности, юморист жестко высказался о цензуре на телевидении, президенте России Владимире Путине и коррупции. Шихман спросила Галкина, есть ли у него цель донести до президента таким образом ситуацию в стране и как он вообще относится к политическому юмору:

Я же не Чацкий, зачем ему об этом говорить. Я думаю, царь-батюшка знает все, и если его все устраивает, то это его взгляд на эти вещи… На больших концертах, где присутствуют чиновники и в том числе он, я иронизирую над всеми и над ним тоже. На «Славянском базаре» меня попытались ограничить в штуках в адрес Лукашенко, но я все сделал по-своему. За всю мою жизнь не было такого, чтобы меня ограничивали в том, что я говорю на своем концерте. И пока я могу иронизировать, шутить про существующий режим, я могу работать. Я должен людей веселить, в том числе говоря им правду.

Однако в Чечню комик старается не ездить — он не понимает сложившейся ситуации, почему звезды после комментариев Рамзана Кадырова начинают публично извиняться:

Я очень дипломатичный человек, и люблю некую свободу высказываний, а объяснять потом, извиняться не люблю. Я привык отвечать за свои слова.

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Последнее: Максим Галкин не только дал откровенное интервью журналистке Ирине Шихман, но и провел для нее экскурсию по их с Аллой Пугачевой семейному замку в деревне Грязь, а также взял с собой в гастрольный тур по стране. Публикуем самые интересные цитаты. Так, Галкин объяснил Шихман, что не считает суррогатное материнство чем-то противоестественным: Я считаю, это свободный […]