В ProZorro заявили, что их система сэкономила Украине 100 млрд грн

Использование государственной системы электронных торгов ProZorro сэкономило бюджету Украины 100 млрд грн. Об этом 24 декабря проинформировали в Facebook системы.
«Мы пересекли отметку в 100 млрд грн экономии …Это разница между суммой средств, которую заказчик планировал потратить на закупку, и суммой, которую потратил по факту», – сказано в сообщении.
В ProZorro подчеркнули, что «экономия в публичных закупках – показатель не железный», но так он рассчитывается в мире.
«Закупки за бюджетные средства – это наиболее неблагодарные закупки, когда чиновник покупает не за свои деньги и не себе. И об экономии в таких случаях думают в последнюю очередь. Сколько выделено в бюджете средств – столько обычно и потратят. Особенно когда можно их отдать «своему» поставщику», отметили представители электронной системы торгов.
Ми перетнули позначку в 100 мільярдів гривень економії 🔥🔥🔥— Якої такої економії? — спитаєте ви.— Це різниця між…
Posted by Prozorro on Esmaspäev, 23. detsember 2019
Система ProZorro работает в Украине с 2015 года. С 1 августа 2016 года все государственные тендеры, которые превышают пороговые значения (от 200 тыс. грн – для товаров и услуг и от 1,5 млн грн – для работ), должны проводиться через ProZorro.
В мае 2019 года на тот момент первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов сообщал, что благодаря ProZorro удалось сэкономить почти 80 млрд грн.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Использование государственной системы электронных торгов ProZorro сэкономило бюджету Украины 100 млрд грн. Об этом 24 декабря проинформировали в Facebook системы. «Мы пересекли отметку в 100 млрд грн экономии …Это разница между суммой средств, которую заказчик планировал потратить на закупку, и суммой, которую потратил по факту», – сказано в сообщении. В ProZorro подчеркнули, что «экономия в публичных закупках – […]
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