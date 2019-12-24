Мнение: Сколько еще надо «минирований»

А вот юзер Алексей Архипов, москвич (известный многим в соцсетях своим крайне склочным характером), свидетельствует у себя в ФБ: «у нас в школе седьмая эвакуация за двенадцать учебных дней. Конец четверти совершенно очевидно сорван». Про Алексея можно по крайней мере точно сказать, что это живой человек, а никакой не бот.
То есть сказать «густо пошло» — это ничего не сказать; 7 из 12 — это чаще, чем раз в 2 дня! Тем не менее тема «эвакуаций» блистательно вообще ОТСУТСТВУЕТ в повестке федеральных СМИ. Массово «минируют» школы и детсады, детей покорно «эвакуируют» раз за разом, сгоняя в какие-то спортзалы, где они ЧАСАМИ ждут, пока им разрешат идти домой (а детсадовцы, понятно, ждут, пока их заберут родители!) При этом частотность «сообщений о минировании», судя по всему, только нарастает (и теоретически непонятно, что может помешать «террористам» сообщать о минировании «вообще всего» хоть каждую минуту).
Просто интересно — чего все ждут? Предположить можно разве что про власти РФ: они, видимо, ждут школьных каникул — тогда наступит естественная передышка. Хорошо. А ПОТОМ?
Источник: Размышления вольного социолога
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