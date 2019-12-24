В Apple сообщили о появлении игры Arcade Assemble With Care в Steam

Студия разработки ustwo games пояснила о выходе эксклюзивной игры под названием Arcade Assemble With Care. Разработка от Apple появится в Steam в начале следующего года.
Программа создана в виде ребуса от авторов Monument Valley, где пользователь должен отремонтировать разные предметы и гаджеты. Также в сюжете Assemble With Care присутствует музыка.
Игра появилась в открытом доступе для подписчиков Apple Arcade еще в сентябре, когда запустился онлайн-портал Steam. Она собрала большое количество хороших отзывов среди юзеров.
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Последнее: Студия разработки ustwo games пояснила о выходе эксклюзивной игры под названием Arcade Assemble With Care. Разработка от Apple появится в Steam в начале следующего года. Программа создана в виде ребуса от авторов Monument Valley, где пользователь должен отремонтировать разные предметы и гаджеты. Также в сюжете Assemble With Care присутствует музыка. Игра появилась в открытом доступе […]
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