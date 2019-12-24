В Apple сообщили о появлении игры Arcade Assemble With Care в Steam

24.12.2019, 20:04, Разное

Студия разработки ustwo games пояснила о выходе эксклюзивной игры под названием Arcade Assemble With Care. Разработка от Apple появится в Steam в начале следующего года.
Программа создана в виде ребуса от авторов Monument Valley, где пользователь должен отремонтировать разные предметы и гаджеты. Также в сюжете Assemble With Care присутствует музыка.

Игра появилась в открытом доступе для подписчиков Apple Arcade еще в сентябре, когда запустился онлайн-портал Steam. Она собрала большое количество хороших отзывов среди юзеров.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Студия разработки ustwo games пояснила о выходе эксклюзивной игры под названием Arcade Assemble With Care. Разработка от Apple появится в Steam в начале следующего года. Программа создана в виде ребуса от авторов Monument Valley, где пользователь должен отремонтировать разные предметы и гаджеты. Также в сюжете Assemble With Care присутствует музыка. Игра появилась в открытом доступе […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика