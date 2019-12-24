В Калининградской области рабочего раздавило плитой в песчаном карьере

В Гвардейском районе Калининградской области на одном из песчаных карьеров произошло смертельное происшествие. 43-летнего рабочего раздавило плитой, в настоящий момент правоохранители начали проверку по факту данной ситуации.

Происшествие случилось 23 декабря. Согласно предварительной версии, житель поселка Прудное Гвардейского района выполнял работы по демонтажу металлических конструкций на территории песчаного карьера. В один момент произошло обрушение части постройки, в результате чего плита придавила мужчину. В первые секунды после происшествия он был жив, однако вскоре скончался, так как полученные ранения были не совместными с жизнью.

Сейчас правоохранительные органы Гвардейского района начали доследственную проверку по факту этого смертельного инцидента. Проходит опрос свидетелей и коллег погибшего, а также изучение металлической конструкции, демонтажем которой занимался работник. Его тело уже отправили на судебно-медицинскую экспертизу, призванную выявить все подробности смерти 43-летнего мужчины.

Наталья Гацко, являющаяся представителем СУ СК РФ по Калининградской области, заявила, что правоохранители уже начали проверку, в результате чего будет принято процессуальное решение.

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