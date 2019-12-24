Лукашенко: Если Россия нарушит суверенитет Белоруссии, она будет втянута в военный конфликт с НАТО

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что если РФ в будущем нарушит суверенитет его страны, это может привести к началу военного конфликта с НАТО. Кроме того, политик разочарован позицией восточного соседа из-за «закручивания гаек» в отношении Минска.

Впрочем, Беларусь никогда не отойдет в сторону, если какая-либо страна объявит войну Российской Федерации, отметил Лукашенко. Что касается политики «завинчивания гаек», то здесь глава республики имел ввиду дефицит в товарообороте двух стран, достигший около 9 миллиардов долларов. На сегодняшний момент Минск покупает у Москвы больше товаров, что и является причиной дефицита.

При сценарии, когда РФ нарушит суверенитет Беларуси, это может привести к войне со странами Западной Европы и США. Впрочем, обратный сценарий (когда Минску будет угрожать уже Запад) тоже не приведёт ни к чему хорошему. В заключение Лукашенко назвал свою страну неким форпостом для России, и заявил, что через территорию его страны «танки на Москву точно не пройдут».

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