Гендиректора «Ленфильма» отправили в отставку

24.12.2019, 20:03, Новости дня

Совет директоров принял решение о снятии с должности гендиректора киностудии «Ленфильм» Эдуарда Пичугина, вместо него будет временный управляющий. Как передает «Интерфакс», об этом сообщил министр культуры Владимир Мединский.

По его словам, до назначения временного управляющего Пичугин будет и. о. гендиректора киностудии.

Мединский отметил, что сделанное на киностудии за последние годы «достойно поощрения». «Однако это не значит, что каждый руководитель должен находиться на своей должности вечно. Ставятся новые задачи, новые горизонты, по каким-то направлениям мы должны ускориться. Поэтому общее, скажем так, политическое руководство со стороны Совета директоров вело правильную политику совершенно, но я думаю, что новый менеджмент, который выберет Совет директоров, отнесется с уважением ко всем наработкам предыдущего директора и предыдущей команды, обеспечит преемственность и выведет Ленфильм на еще более высокий уровень», — сказал Мединский.



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Последнее: Совет директоров принял решение о снятии с должности гендиректора киностудии «Ленфильм» Эдуарда Пичугина, вместо него будет временный управляющий. Как передает «Интерфакс», об этом сообщил министр культуры Владимир Мединский. По его словам, до назначения временного управляющего Пичугин будет и. о. гендиректора киностудии. Мединский отметил, что сделанное на киностудии за последние годы «достойно поощрения». «Однако это не […]

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