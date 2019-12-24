«Лубянского стрелка» проверяют на причастность к террористическим организациям

«Лубянского стрелка» Евгения Манюрова проверяют на причастность к организациям террористической направленности. Как сообщает РБК, об этом рассказал источник, знакомый с ходом расследования.

По словам источника, информация о причастности Манюрова к Национально-освободительному движению, не соответствует действительности. «В анкетах Национально-освободительного движения 187 тысяч человек. Человека с именем Евгений Манюров никогда не было в движении», — сообщили в пресс-службе НОД.

Также не подтвердилась информация о том, что Манюров имел отношение к охране посольства Объединенных Арабских Эмиратов.

«В то же время в его контактах обнаружены лица, подозреваемые в причастности к деятельности организаций террористического толка», — сказал источник издания. Он добавил, что следователи отрабатывают информацию по телефонным звонкам, денежным переводам, записным книжкам и информацию с телефонных носителей.

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