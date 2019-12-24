Автоновости: GM может вывести на дороги автомобиль без руля

Особо умный беспилотник концерн GM анонсировал еще в 2018 году. Он должен был стать настолько способным, а его создатели – настолько уверенными в его потенциале, что лишили его органов управления. Но в дорожном ведомстве США пока инициативу концерна не оценили.
Выглядит суперсовременный беспилотник от GM по имени Cruise AV почти так же, как и обычный автомобиль: дело в том, что основой для его создания послужил серийный электрокар Chevrolet Bolt. Единственное видимое отличие – отсутствие руля и педалей, так как машина предполагалась полностью автономной.
Для того, чтобы убедиться в потенциале проекта, его создателям необходимо вывести его на "натурные" испытания. А для этого нужно одобрение регуляторов, в частности, американской Национальной администрации дорожного движения. Между тем, правовая коллизия, с которой пришлось столкнуться ведомству, оказалась исключительно необычной, и в NHTSA не могут принять окончательного решения уже больше года.
Названы лучшие автомобильные двигатели 2020 года
По данным Reuters, вопрос продолжения проекта решается уже на уровне главы General Motors и министра транспорта США. Однако для того, чтобы беспилотнику одобрили выход на дороги, те, у кого есть право принимать решения, должны убедиться в его безопасности. Кроме того, предстоит разрешить и еще ряд вопросов, включая тот самый, который мешает активному применению беспилотного транспорта – кто будет нести ответственность в случае аварии. Нынешние нормы, обязывающие испытателей беспилотников находиться за рулем и контролировать дорожную ситуацию просто не действуют по понятной причине – ввиду отсутствия руля.
В GM полны надежд, что получить одобрение регулятора удастся в течение следующего года. Это позволит концерну построить целый испытательный парк и приступить к фазе активного тестирования Cruise. Не исключено, что беспилотники начнут создавать новый сегмент транспорта – роботакси.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Особо умный беспилотник концерн GM анонсировал еще в 2018 году. Он должен был стать настолько способным, а его создатели – настолько уверенными в его потенциале, что лишили его органов управления. Но в дорожном ведомстве США пока инициативу концерна не оценили. Выглядит суперсовременный беспилотник от GM по имени Cruise AV почти так же, как и обычный […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Депутат Рады «нашел» Кубань на Дону / 18 декабря
- Отель Ротару в Крыму приостановил свою работу / 2 декабря
- В Екатеринбурге полицейский застрелил подозреваемого в хранении наркотиков / 24 ноября
- Суд начнет рассматривать иск экс-главы «Энергоатома» Недашковского к Кабмину 30 января 2020 года / 12 декабря
- «А у нас в квартире газ». Путин заявил о снижении цены на газ для украинцев в случае «честной работы» / 10 декабря
- Слесарь испортил двигатели электровозов ради повышения зарплаты / 19 декабря
- Командующий РВСН сказал, когда ядерное оружие утратит актуальность / 29 ноября
- Автоновости: Новый Kia Seltos прошел российскую сертификацию — моторы будут мощными / 6 декабря