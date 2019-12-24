Автоновости: GM может вывести на дороги автомобиль без руля

Особо умный беспилотник концерн GM анонсировал еще в 2018 году. Он должен был стать настолько способным, а его создатели – настолько уверенными в его потенциале, что лишили его органов управления. Но в дорожном ведомстве США пока инициативу концерна не оценили.

Выглядит суперсовременный беспилотник от GM по имени Cruise AV почти так же, как и обычный автомобиль: дело в том, что основой для его создания послужил серийный электрокар Chevrolet Bolt. Единственное видимое отличие – отсутствие руля и педалей, так как машина предполагалась полностью автономной.

Для того, чтобы убедиться в потенциале проекта, его создателям необходимо вывести его на "натурные" испытания. А для этого нужно одобрение регуляторов, в частности, американской Национальной администрации дорожного движения. Между тем, правовая коллизия, с которой пришлось столкнуться ведомству, оказалась исключительно необычной, и в NHTSA не могут принять окончательного решения уже больше года.

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По данным Reuters, вопрос продолжения проекта решается уже на уровне главы General Motors и министра транспорта США. Однако для того, чтобы беспилотнику одобрили выход на дороги, те, у кого есть право принимать решения, должны убедиться в его безопасности. Кроме того, предстоит разрешить и еще ряд вопросов, включая тот самый, который мешает активному применению беспилотного транспорта – кто будет нести ответственность в случае аварии. Нынешние нормы, обязывающие испытателей беспилотников находиться за рулем и контролировать дорожную ситуацию просто не действуют по понятной причине – ввиду отсутствия руля.

В GM полны надежд, что получить одобрение регулятора удастся в течение следующего года. Это позволит концерну построить целый испытательный парк и приступить к фазе активного тестирования Cruise. Не исключено, что беспилотники начнут создавать новый сегмент транспорта – роботакси.

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Последнее: Особо умный беспилотник концерн GM анонсировал еще в 2018 году. Он должен был стать настолько способным, а его создатели – настолько уверенными в его потенциале, что лишили его органов управления. Но в дорожном ведомстве США пока инициативу концерна не оценили. Выглядит суперсовременный беспилотник от GM по имени Cruise AV почти так же, как и обычный […]