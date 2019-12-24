Дело — труба

Руководство Объединенной судостроительной корпорации сообщило, что у России нет судов, способных завершить проект «Северного потока-2».

Два судна, о которых ранее шла речь — «Фортуна» и «Академик Черский» пригодны к этой работе условно. На строительство отечественного судна-трубоукладчика может уйти до 5 лет.

Очевидно, что такой срок завершения строительства запределен, и проблему будут решать через попытки подковерных договоренностей с США.

Здесь интересы Германии и Газпрома совпадают полностью, немцы практически взвились после того, как вдруг выяснилось, что последние 150 километров становятся непреодолимой преградой.

Германское федеральное агентство по геодезии и картографии в беспрецедентно спешном порядке выдало Газпрому разрешение на работу в территориальной зоне Германии в зимний период.

Беспрецедентность связана с тем, что существуют строгие нормы и правила на работы в зимний период ввиду более высоких рисков аварии. Однако сейчас не до таких тонкостей.

Что именно произнесла фрау бундесканцлер в адрес тупоголовых кремлевских партнеров, умудрившихся влезть по уши в этот навоз, неизвестно. Но что-то явно непечатное.

Тем не менее ключевой вопрос остается нерешенным — кто будет класть трубы?

Ситуация вполне характерная для современной российской управленческой мысли. Она не видит картину целиком, а воспринимает ее всегда на текущем уровне. Идет война за газовый рынок Европы. Война не абы с кем, а с сильнейшей страной мира — США. На каждом этапе этой войны — с момента возникновения причин до решающих сражений — Кремль умудрялся осмысливать ситуацию уже тогда, когда она происходила и переходила на новый этап.

В США уже вовсю шла не просто сланцевая революция, а она перешла в стадию укрупнения и стремительного технологического развития отрасли — но Газпром вальяжно рассказывал, что это блеф и вранье.

Американцы специально тратят миллиарды, чтобы всех обмануть. Просто так. Даже когда приемные терминалы СПГ на обеих побережьях стали перепрофилироваться в сжижающие (а это миллионы и миллиарды дополнительных затрат), когда от сланцевых месторождений потянулись новые трубопроводы (старые забиты на все 100% мощностей) — и тогда Газпром пузырился и рассказывал про перспективы собственной триллионной капитализации.

В итоге были потеряны не менее 5-6 лет, после которых начались судорожные попытки строительства Южного и Северного-2 потоков, причем тогда — не как обходные вокруг Украины, а как дополняющие имеющиеся ГТС.

Но ситуация уже ушла далеко вперед, и Штаты провели блестящую операцию в Украине, попутно втравив Путина в дичайшую авантюру с Крымом, которой они воспользовались, как с Кувейтом для Саддама Хусейна.

Какой этап газовой войны ни возьми — везде Кремль опаздывал и отставал даже не на ход, а на два-три. Каждая его реакция на происходящее была даже не догоняющей, а запаздывающей — кремлевские начинали решать проблему, которую Штаты уже давно зафиксировали и пошли дальше.

Когда нам из телевизора очередной эксперт несет про великого геополитического шахматиста, рассчитывающего на десять-двадцать ходов вперед, на память приходит разве что Межпланетный шахматный турнир и известный сеанс одновременной игры, в которую «…великий комбинатор играл … второй раз в жизни…»

Боюсь, что даже Остап Бендер по сравнению с нашим великим шахматистом выглядит явным гроссмейстером.

Кремль проигрывает газовую войну по очевидной причине — российское руководство как было, так и осталось на районном уровне понимания задач и проблем.

Советская кадровая система была совсем не глупой, когда такой откровенный мусор отсеивала и оставляла в самом низу управленческих структур — профессиональная непригодность нынешних российских руководителей просто бьет в глаза.

В нормальной системе управления вся эта шантрапа не поднялась бы никогда выше околоточных надзирателей и замзавов в заштатных лабораториях. Да и то — большой вопрос.

Их вытолкнули наверх процессы распада страны, где востребованными оказались совсем другие качества — беспринципность, жадность, готовность идти по головам и трупам. Поэтому у Путина и его окружения такая ненависть к Союзу — в нем у них не было ни единого шанса.

Трубу, конечно, достроят. Что именно для этого придется отдать американцам, нам, конечно, не скажут — но платить придется, и по очень высокому ценнику, так как ситуация практически безвыходная.

Но базовую проблему ничтожества нашего руководства это все равно не снимает. Оно будет опаздывать и проигрывать всегда и везде. Как делает это все последние десятилетия.

А.Несмиян

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