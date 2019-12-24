Предпраздничные очереди на границе с Польшей сократились – Госпогранслужба

В течение последних суток на польско-украинской границе начали сокращаться предпраздничные очереди на въезд в Украину. Об этом проинформировал пресс-центр Госпогранслужбы 24 декабря.

Так, в ведомстве отметили, что в течение суток больше всего было оформлено легковых транспортных средств в пунктах пропуска «Краковец» – «Корчева» и «Шегини» – «Медика» – почти по 2,5 тыс. автомобилей; «Рава-Русская» – «Гребенное», «Грушев» – «Будомеж» пропустили более 1,5 тыс., «Ягодин» – «Дорогуск» и «Устилуг» – «Зосин» – более 1 тыс, «Угринов» – «Долгобичув» и «Смильница» – «Кросценко» – более 800.

В Госпогранслужбе сообщили, что увеличили количество пограничных нарядов, в отдельных пунктах пропуска оборудовали дополнительные рабочие места для проверки документов, а на въезде в Украину использовали полосы движения, которые «в обычном режиме обслуживают дипломатический и автобусный каналы».

По состоянию на 12.00 «полностью отсутствовали» очереди перед пунктами пропуска «Устилуг» – «Зосин», «Угринов» – «Долгобичув» и «Смильница» – «Кросценко», до 100 автомобилей ожидали оформления перед пунктами пропуска «Рава-Русская» – «Гребенное», «Грушев» – «Будомеж» и «Шегини» – «Медика».

В пунктах пропуска «Ягодин» – «Дорогуск» и «Краковец» – «Корчева» стояло около 300 автомобилей. По прогнозу пограничников, все, кто намерен пересечь украинскую-польскую границу, смогут это сделать сегодня.

«Очереди легковых транспортных средств в страны Евросоюза со стороны Украины отсутствуют, однако Госпогранслужба прогнозирует существенный рост пассажиро-транспортного потока в страны ЕС после завершения праздников», – добавили в ведомстве.

Фото: dpsu.gov.ua

Глава Гостаможенной службы Украины Максим Нефьодов отмечал, что очереди на въезд из Польши в Украину, которые образовались 22 декабря, в преддверии Нового года традиционны.

В декабре 2018 года в Генеральном консульстве Украины в Люблине рекомендовали украинцам до 15 января 2019-го избегать поездок в Польшу из-за ожидаемых очередей в пунктах пропуска «Ягодин» – «Дорогуск», «Рава-Русская» – «Гребенное», «Медика» – «Шегини», «Краковец» – «Корчева».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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