В Закарпатской ОГА узнали об отставке главы из заявления президента – СМИ

В Закарпатской областной государственной администрации об освобождении от должности действующего главы ОГА Игоря Бондаренко узнали из заявления президента Украины Владимира Зеленского на заседании Совета развития громад и территорий. Об этом 24 декабря «Укринформу» сообщил источник в Закарпатской ОГА.

«В администрации об освобождении действующего председателя ОГА Игоря Бондаренко от должности узнали из заявления Президента Зеленского во время заседания Совета развития громад и территорий. Никаких предупреждений о таком ходе событий мы не получали», — сказал собеседник.

В Закарпатской ОГА пока не предоставляют официальных комментариев относительно заявления Зеленского. Обещают обнародовать свою официальную позицию после публикации соответствующего указа на сайте президента, отмечает «Укринформ».

24 декабря Зеленский заявил о решении уволить Бондаренко из-за того, что в Закарпатской области «не увидели никакого результата».

Бондаренко был назначен главой Закарпатской ОГА 5 июля.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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