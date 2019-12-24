Ulefone представила защищенный и недорогой смартфон Armor X6

Китайская компания Ulefone недавно выпустила защищенный смартфон Ulefone Armor X3, который получил прочный корпус.
Вместе с тем теперь официально презентовали новую модель Armor X6, которая имеет повышенную надежность, а также доступный ценник. Аппарат способен выдерживать попадание пыли и влаги. Также разработчики указали, что смартфон Armor X6 может находится на глубине до полутора метров в течение 30 минут без последствий для работоспособности.
Из технических параметров смартфона известно, что новинка получила мощный четырехядерный процессор MT6580 с 2 гигабайтами оперативной памяти. Также здесь предусмотрели 16 гигабайт постоянной памяти и усиленную батарею на 4000 мАч. Основная камера получила модуль на 8 мегапикселей. Цена смартфона составляет 70 долларов.
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