Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу в Китае

Китайская компания Xiaomi стартовала продажи на внутреннем рынке новых умных часов Xiaomi Youpin.
В свою очередь, производитель воспользовался платформой для общего финансирования, тем самым получив сумму, которая в 10 раз превышает заявленную для старта производства устройства. Аппарат получил упрощенные характеристики, однако соответствующие актуальным моделям конкурентов. Диагональ дисплея составила 1,3 дюйма.
Аппарат получил несколько режимов работы, шагомер и систему мониторинга пульса и сна. Кроме того, беспроводная связь с гаджетами происходит при помощи встроенного модуля Bluetooth 4.2. Новые умные часы Xiaomi Youpin способны проработать в автономном режиме 14 дней без подключения к зарядному устройству.
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