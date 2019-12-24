Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу в Китае

24.12.2019, 19:52, Новости дня

Китайская компания Xiaomi  стартовала продажи на внутреннем рынке новых умных часов Xiaomi Youpin.

В свою очередь, производитель воспользовался платформой для общего финансирования, тем самым получив сумму, которая в 10 раз превышает заявленную для старта производства устройства. Аппарат получил упрощенные характеристики, однако соответствующие актуальным моделям конкурентов. Диагональ дисплея составила 1,3 дюйма.

Аппарат получил несколько режимов работы, шагомер и систему мониторинга пульса и сна. Кроме того, беспроводная связь с гаджетами происходит при помощи встроенного модуля Bluetooth 4.2. Новые умные часы Xiaomi Youpin способны проработать в автономном режиме 14 дней без подключения к зарядному устройству.



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