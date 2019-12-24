В схеме продажи угля из Донбасса произошли существенные изменения

Угольные шахты ДНР и ЛНР теперь могут продавать уголь не только компании украинского бизнесмена Сергея Курченко «Газ-Альянс», сообщили СМИ со ссылкой на два источника, близких к угольным компаниям Донбасса.

Такая возможность у угольщиков ДНР и ЛНР появилась с 1 ноября. При этом уголь разрешили поставлять другим трейдерским компаниям «на условиях не хуже, чем у компании Курченко», пишет РБК.

В марте 2018 года сообщалось, что «Газ-Альянс» назначили единственным поставщиком угля с территорий ДНР и ЛНР.

Отметим, что после смены власти на Украине в 2014 году бизнесмен Курченко был объявлен в розыск. Генпрокуратура Украины обвинила его в присвоении имущества госпредприятия «Укргаздобыча», а также в контрабанде и незаконной реализации нефтепродуктов. В 2017 году главная военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту вывоза и продажи за границу угля, добытого на территории Донбасса.

В марте 2017 года на украинских предприятиях ввели внешнее управление в бессрочном порядке в результате неисполнения ультиматума от лидеров ДНР и ЛНР по прекращению транспортной блокады Донбасса радикалами.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: На переговорах контактной группы в Минске украинская делегация пошла на уступки, сообщают журналисты. Киев и поддерживаемые Москвой республики Донбасса согласовали обмена по принципу «всех установленных лиц на всех установленных». Долгое время этого не удавалось сделать из-за несговорчивости Киева. Украина отказывалась юридически очищать пленных. На последних переговорах контактной группы делегация Незалежной согласилась на уступки. По словам […]