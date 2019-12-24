В схеме продажи угля из Донбасса произошли существенные изменения

Угольные шахты ДНР и ЛНР теперь могут продавать уголь не только компании украинского бизнесмена Сергея Курченко «Газ-Альянс», сообщили СМИ со ссылкой на два источника, близких к угольным компаниям Донбасса.
Такая возможность у угольщиков ДНР и ЛНР появилась с 1 ноября. При этом уголь разрешили поставлять другим трейдерским компаниям «на условиях не хуже, чем у компании Курченко», пишет РБК.
В марте 2018 года сообщалось, что «Газ-Альянс» назначили единственным поставщиком угля с территорий ДНР и ЛНР.
Отметим, что после смены власти на Украине в 2014 году бизнесмен Курченко был объявлен в розыск. Генпрокуратура Украины обвинила его в присвоении имущества госпредприятия «Укргаздобыча», а также в контрабанде и незаконной реализации нефтепродуктов. В 2017 году главная военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту вывоза и продажи за границу угля, добытого на территории Донбасса.
В марте 2017 года на украинских предприятиях ввели внешнее управление в бессрочном порядке в результате неисполнения ультиматума от лидеров ДНР и ЛНР по прекращению транспортной блокады Донбасса радикалами.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: На переговорах контактной группы в Минске украинская делегация пошла на уступки, сообщают журналисты. Киев и поддерживаемые Москвой республики Донбасса согласовали обмена по принципу «всех установленных лиц на всех установленных». Долгое время этого не удавалось сделать из-за несговорчивости Киева. Украина отказывалась юридически очищать пленных. На последних переговорах контактной группы делегация Незалежной согласилась на уступки. По словам […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс устроили свидание в музее мороженого без детей / 24 декабря
- Мнение: Андрей Бабицкий: Европе надоело служить послушным инструментом внешней политики США / 4 декабря
- Единоросска Аршинова заявила, что “российскому быдлу” английский не нужен — «В будущем нет потребности в его использовании» / 19 декабря
- Леру Кудрявцеву срочно прооперировали из-за порвавшейся груди / 24 декабря
- Журнал The National Interest назвал самые мощные флоты в мире / 12 декабря
- Мнение: «А зачем её приглашают?»: Гаспарян задал внезапный вопрос о новогоднем «чёсе» Ротару в России / 24 ноября
- Игра на барабанных инструментах меняет структуру мозга — Ученые / 11 декабря
- Как принцессы: сестры Энрике Иглесиаса на Балу дебютанток в Париже / 2 декабря