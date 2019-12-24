Врач рассказала о правилах лечения насморка

Запущенный насморк может привести к серьезным осложнениям, поэтому необходимо сразу правильно лечить его, рассказала заведующая отоларингологическим отделением Ступинской больницы Минздрава Московской области Ирина Лукина.

Если у человека острый ринит и при этом нет температуры, необходимо все равно соблюдать постельный режим. Если все же не получается остаться дома, то следует соблюдать ряд правил на рабочем месте.

«Прежде всего, необходимо часто проветривать и увлажнять помещение. Пыль и сухость способствуют размножению вирусов и бактерий. Кроме того, следует избегать пользоваться общественным транспортом, где легко повторно заразиться. Проводить промывание носа нужно солевыми растворами – подойдут как аптечные готовые препараты с морской солью, так и самый обычный физиологический раствор», – рассказала Лукина, ее слова приводятся в сообщении на сайте Минздрава МО.

После 4-5 дней самостоятельного лечения насморка, которое не приносит результатов, необходимо обратиться к врачу.

«При самолечении нельзя чрезмерно увлекаться сосудосуживающими препаратами. Ими можно пользоваться не более 5-7 дней, так как в противном случае может возникнуть медикаментозный ринит. Также не советую увлекаться народной медициной, к примеру, прогревать нос солью или вареными яйцами. Это позволяет устранить неприятные симптомы недуга, но только на начальной стадии. Кроме того, нужно правильно сморкаться – аккуратно, без усилия и напряжения, особенно если нос уже плохо дышит и у вас есть сильный отек. При этом лучше использовать не тканевые палатки, а одноразовые бумажные», – сказала врач.

Ранее врач назвал простой способ профилактики простудных и вирусных заболеваний.

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