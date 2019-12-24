Гончарук заявил, что кадровые выводы по Авакову должна сделать Рада

Решить, соответствует ли должности министра внутренних дел Украины Арсен Аваков, должна Верховная Рада. Об этом «Радіо Свобода» заявил 24 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Журналист спросил у него, останется ли Аваков на должности главы МВД после истечения «испытательного срока», о котором говорили высшие должностные лица.
«Это парламент должен решить. Посмотрим», – отметил Гончарук.
Аваков был назначен на должность министра внутренних дел в 2014 году. 29 августа 2019 года Верховная Рада, утверждая состав нового Кабинета Министров, оставила его в должности главы МВД.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне 10 октября заявил, что у Авакова есть «испытательный срок» в новом правительстве. По словам главы государства, он просил всех министров и правоохранителей принести «реальные дела» до конца года. «Не будет? Мы всех уволим», – сказал Зеленский.
22 декабря в Киеве возле здания Офиса президента прошла акция протеста, участники которой требовали отставки Авакова. Организаторы митинга заявляли в Facebook, что глава МВД должен уйти в отставку, «а затем сесть», так как он – «министр громких скандалов, сфабрикованных дел, провалившихся реформ и нападений на гражданских активистов».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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