Стало известно о смерти знаменитой писательницы

В США на 68-ом году жизни умерла американская писательница любовных романов Джоанна Линдсей. Уточняется, что она скончалась еще в октябре, но ее родственники придали смерть огласке только сейчас.

По данным издания The Sun, линдсей долгое время лечилась от онкологического заболевания легких. Стоит отметить, что ее называют ее одной из самых продаваемых писательниц современности.

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