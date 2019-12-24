В РФ объявлен отзыв автомобилей Bentley

24.12.2019, 19:37, Новости дня

Дилер Bentley в РФ – ООО «Фольксваген Груп Рус» – отзывает семь автомобилей моделей Continental Supersports, Continental Supersports Convertible и Continental 24 , об этом сообщил Росстандарт.

«Причиной отзыва транспортных средств является вероятность отсоединения шланга радиатора гидравлического усилителя рулевого управления от патрубка. Это объясняется тем, что часть деталей, полученных Bentley Motors от поставщика, могла быть изготовлена с невыдержанным размерным допуском», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в случае отсоединения шланга гидравлическая жидкость вытечет, что недопустимо по правилам противопожарной безопасности.

Отозваны будут автомобили, реализованные с октября 2016 года по январь 2018 года. В машинах заменят необходимые детали, все работы проведут бесплатно для владельцев.

В сентябре сообщалось, что Bentley отзывает 37 автомобилей модели Continental, реализованных в 2019 году.



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