Медики предупредили: Провоцирующая рак бактерия может передаваться и через гаджеты

Египетские медики предупредили, что провоцирующая рак бактерия Helicobacter pylori может передаваться от зараженного человека к здоровому через личные вещи, включая и гаджеты. Они советуют обратить внимание на меры предосторожности, а также симптомы заражения.

Названный тип бактерий, которые успешно колонизируют желудок и двенадцатиперстную кишку, вызывают воспаление слизистой оболочки, а затем и язву. В отличие от своих «сородичей», кислотная среда является естественной для этих опасных патогенов. Еще в 1994 году ВОЗ причислила Helicobacter pylori к разряду канцерогенов первого класса. Она передается во время контактов с зараженным человеком. Уровень гигиенической осведомленности людей сегодня вряд ли позволит кому-либо воспользоваться чужой зубной щеткой или немытой тарелкой, однако с легкостью допускает, например, срочный звонок по смартфону коллеги или вовсе незнакомого человека на улице.

Получается, что заразиться гастритом и язвой можно точно так же, как и гриппом. Загрязненные руки, слюна, мокрота, выделяющаяся при кашле, – все это тоже служит путями передачи хеликобактер пилори. Врачи утверждают, что пристанищем для паразита служит желудочно-кишечный тракт не менее 70% людей, живущих на нашей планете. Здоровая иммунная система организма справляется с агрессором, в противном случае происходит заражение.

Его симптомами становятся боли в животе, чувство тяжести после еды и отрыжка, тошнота, возможна и рвота, диарея и другие нарушения. Уже во время первого визита опытный гастроэнтеролог может установить предварительный диагноз и дать советы по пищевому поведению. Лечение хеликобактериоза предусматривает проведение комплексной терапии, способной уничтожить опасную бактерию в желудке.

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