Realme готовит конкурента для фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4

В компании Realme анонсировали работу над созданием нового фирменного фитнес-браслета, который станет первым в линейке.
В свою очередь, главным конкурентом для производителя выступает мощный фитнес-браслет Xiaomi. Кроме того, производитель заинтересован в том, чтобы будущая модель сумела существенно опередить главных конкурентов Xiaomi Mi Band 4 и Xiaomi Mi Band 5 по количеству продаж.
Несколько ранее в компании Realme сообщили о намерениях предложить в мире до 35 тысяч магазинов-партнеров, которые будут реализовывать технику. В настоящее время число магазинов составляет около 10 тысяч площадок. Остальные подробности о предстоящих работах пока остаются неизвестными и будут объявлены несколько позже.
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