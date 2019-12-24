Мнение: Интервью Лукашенко

Лукашенко дал интервью главному редактору "Эха Москвы" Венедиктову. С одной стороны, Лукашенко, как обычно, очень много жаловался, ругался, грозил и снова жаловался — в общем, по-мелкому суетился. Можно быть президентом и 10, и 20 лет, но происхождение изменить невозможно, а потому, конечно, он как был, так и остается руководителем глубокой провинции даже не мировой, а региональной политики. Хотя в сравнении с российским руководством Лукашенко, безусловно, выглядит более чем достойно — все-таки руководитель колхоза всегда выглядит солиднее обычной дворовой шпаны.

Тем не менее, в интервью было несколько любопытных моментов, прямо касающихся текущей ситуации вокруг "строительства" Союзного государства, которое из Лукашенко выдавливают, как воду из камня.

Судя по всему, вполне реальной для Лукашенко является угроза силового принуждения к сожительству. Во всяком случае, он вполне определенно на эту тему высказался: "…если Россия…ну, вдруг, как у нас тут некоторые говорят, да и у нас, попробует нарушить наш суверенитет, — ну, вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество… Они уже окажутся втянутыми в войну. Этого уже Запад и НАТО не перенесет, потому что они сочтут это за угрозу им. В этом смысле они в чем-то будут правы…"

Ранее Лукашенко своих кремлевских визави блоком НАТО не стращал. Понятно, что НАТО не уполномочивало Лукашенко выступать от своего имени, так что этот пассаж можно смело пропускать мимо ушей — по крайней мере до тех пор, пока "настоящее" НАТО не озвучит свою позицию на этот счет. Однако сам факт того, что Лукашенко прямо вынужден говорить об угрозе российской агрессии, явно свидетельствует о серьезности положения и крайней заинтересованности Кремля в скорейшем решении вопроса создания Союзного государства в той конфигурации, которая продавливается Москвой.

20 год для Кремля — пожалуй, предельно важный и возможно даже, ключевой. По всему, тенденция на рост протестов, которая в 19 году стала уже вполне явной, в 20 году продолжится. Рост протестной активности в 20 году с очень высокой долей вероятности перейдет на качественно иной уровень — если в 19 году протесты были локальными и разнесенными по времени, хотя и вспыхивали в разных местах по разным поводам, то в 20 году количество протестов будет только нарастать, что приведет к совпадению во времени сразу нескольких крупных протестов в разных регионах. И такая ситуация будет повторяться все чаще.

До сих пор власть справлялась с выступлениями народа, но лишь потому, что эти выступления были локализованы. Московские протесты летом удалось подавить и придушить, нагнав карателей со всего Центрального региона. Нынешние бессмысленные процессы по московским протестам, где людей осуждают за то, что полицейский испытал невыносимые страдания от перенесенного страха, который он испытал от звука (!) брошенной пластиковой бутылки (даже не удара бутылки по нежным частям организма полицейского, а от звука упавшей бутылки — это уже просто какая-то запредельная ситуация) — в общем — эти процессы — очень убогая попытка превентивного террора, призванного запугать будущих протестующих. Конечно, этим точно не запугают.

Однако в 20 году массовость выступлений (в которой сомневаться не приходится) приведет к тому, что мобилизовать карательные команды в одной точке будет означать оголить другие направления. Понятно, что ситуацию в Москве и Петербурге (и ряде других крупных городов) будут держать любой ценой, но в таком случае центр протеста переместится в провинцию — а там власть еще менее устойчива, чем в центре. Устойчивость системы может начать рушится, а карточному домику, в сущности, совершенно без разницы, какую карту из него вытащат — сверху, сбоку или снизу. Он рассыпется в любом случае.

Можно точно сказать — 20 год грозит стать годом перелома, когда Путин и его клика будут вынуждены принимать решение — переходить на массовый террор или начинать сдавать позиции. И то, и другое опасно, но террор в путинской России — обоюдоострое решение, которое может практически сразу обрушить остатки управляемости.

При чем тут Лукашенко? При том, что перегретый пар нужно сбрасывать. Причем срочно. Аннексия Белоруссии не будет воспринята таким же воплем восторга, как присоединение Крыма, но позволит хаотизировать социальные процессы, которые уже откровенно кристаллизуются в структуры сопротивления режиму. Эти структуры будут, скорее, сетевыми, чем иерархическими, но это все равно стуктуры, причем с иерархией наши спецслужбы как-то, но умеют бороться, а вот с сетевыми — гораздо хуже. Впрочем, во всем мире бороться с сетевыми структурами умеют очень плохо. ИГИЛ удалось победить (на время) только тогда, когда оно было вынуждено структурироваться в иерархию и стало уязвимым для стандартных силовых технологий уничтожения.

Сегодня в России оформляется вектор социального взрыва, направленного против режима. Аншлюс Белоруссии позволит "размыть" этот вектор, а также решит проблему "2024". Вполне возможно, что Кремль спешит с захватом Белоруссии для того, чтобы после правового оформления этого образования передать высшим органам управления Союзного государства все полномочия, после чего Путин сможет уходить в досрочную отставку и немедленно становиться президентом уже Союзного государства. Возможно, что недавнее заявление Зюганова о досрочных выборах было неслучайном, но просто впадающий в старческую деменцию дедушка выболтал то, что ему доверили старшие товарищи.

Союзное государство позволит решить еще одну задачу: российская элита (белорусская, скорее всего, в этом случае сразу сойдет с дистанции, за исключением каких-то чисто декоративных фигур, которых посадят на малозначимые посты демонстрировать единство двух братских народов) будет вести беспощадную борьбу за право получить посты и делянки в новом государственном образовании. А значит — роль Путина, как арбитра, снова станет востребованной, что существенно повысит лояльность к нему различных элитных группировок, которая сегодня серьезно подорвана.

В общем, плюсов много. А если учесть, что времени мало, устойчивость системы рушится на глазах — то вполне понятно, почему кремлевские так спешат и выкручивают Лукашенко руки. При этом никаких гарантий ему, конечно, никто давать не собирается. Да и смысла нет — в случае аншлюса Белоруссию будут грабить, как в последний день, а потому судьба туземцев вполне очевидна. Они всегда были помехой для колонизаторов и завоевателей, а потому с ними никогда не церемонились. В лучшем случае — загонят в резервации, но скорее всего — просто истребят. Ну, в политическом смысле, конечно. Хотя особо упорных могут и перестрелять, благо "руки помнят". Нынешние, поднявшиеся на бандитских войнах девяностых, по необходимости легко вспомнят молодость.

Наверное, поэтому Лукашенко и нервничает. Он, в общем, и так весьма специфический человек, по крайней мере, в публичном поле, но нынешнее интервью "Эху Москвы" выглядит совсем уж специфическим.

Источник: Эль Мюрид

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