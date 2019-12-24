Попов осудил Закирову за фразу о медведях на улицах России: «Зачем трепать языком?»

24.12.2019, 19:21, Разное

Евгений Попов в студии передачи «60 минут» осудил Наргиз Закирову за ее слова о медведях на улицах России. Телеведущий призвал певицу «не трепать языком».
Не так давно в одном из интервью бывшая подопечная Фадеева рассказала, почему она больше любит проводить время в США, а не на территории РФ. По словам Закировой, здесь она чувствует себя в опасности, к тому же «по улицам ходят медведи». Как заявил Попов, народ многое дает артистке, а она «треплет языком». Журналист также напомнил, что знаменитость получает гонорары с концертов в российских городах, а не в Америке, о которой так лестно отзывается.

Как рассказал Попов, эмигранты часто выражаются в подобном тоне и нахваливают США, однако таким способом они лишь хотят получить одобрение на отъезд. Ведущий отметил, что в Нью-Йорке присутствует не меньше проблем для жителей, чем в России. По его словам, в Америке больше криминала и, судя по всему, Закирова живет в стране в районе Брайтон-Бич, который застрял в 80-х годах. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.



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