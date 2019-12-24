Вдова Турчинского рассказала о поисках профессии дочери Ксении

Десять лет назад, оставшись после смерти от инфаркта супруга Владимира Турчинского вдвоем с дочерью Ксенией, Ирина Турчинская приняла решение посвятить свою жизнь воспитанию дочери. В недавнем интервью вдова рассказала, чем занимается сейчас 20-летняя девушка.

Дочь знаменитого Динамита и мамы, тренера по фитнесу, Ксения Турчинская профессионально занималась современными танцами, она призёр Чемпионатов России, участница чемпионатов Европы и Мира. В свое время ей хотелось стать манекенщицей, ведь перед глазами был пример мамы. В поисках найти свое место в модельном бизнесе она приняла решение сделать это в Китае. Карьера, по словам мамы Ирины, складывалась удачно, но затем дочь возвратилась домой.

Сейчас девушка учится в Школе-студии МХАТ на продюсерском факультете. Причем необходимо отметить, что поступила она на бюджет самостоятельно, опираясь на собственные силы, без использования чьей-либо протекции. О сильном характере Ксении Турчинской её мать говорит с гордостью. Переживания от разлуки остались в прошлом, и она радуется, что смогла отпустить единственную дочь так далеко в чужую страну.

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