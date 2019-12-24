«Газпром» одобрил новую дивидендную политику

Совет директоров «Газпрома» одобрил проект новой дивидендной политики, в рамках которой ожидается выход за три года на выплату 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении компании.

«Достичь этого уровня планируется поэтапно: по итогам работы в 2019 году — не менее 30%; по итогам работы в 2020 году – не менее 40%; по итогам работы в 2021 году и в последующие годы – не менее 50%», – цитирует сообщение ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД писала, что у Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер.

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